На прошлой неделе, 20 октября, Андрей Бедняков во второй раз стал отцом и жаловался, что снова пропустил появление на свет своего малыша. Он просил прощения у сына, что так далеко, а Настю Короткую назвал лучшей мамой. В ответ она показала, как сама справляется с двумя детьми.

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Андрей Бедняков потроллил жену, которая в США с новорожденным сыном

Настя Короткая сфотографировала новорожденного сына, который сладко спал рядом с игрушкой, и себя уставшую – в пижаме, с подушкой для кормления и пеленкой.

На первом фото: "Счастливый младенец спатунькает". На втором фото: "Счастливая мамка ох*ревает". Это ответ на все ваши смс "какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя,

– с юмором написала жена Беднякова.

Конечно же, ведущий не мог обойти этот пост и не потроллить любимую. "Долго чай еще ждать?" – пошутил он в комментариях, делая вид, что жене приходится угождать еще и ему.

Новорожденный сын Андрея Беднякова / Фото из инстаграма Насти Короткой

Жена Андрея Беднякова после рождения сына / Фото с инстаграма Насти Короткой

Напомним, в сентябре Андрей Бедняков выезжал в США на презентацию благотворительного Фонда Елены Зеленской и сделал сюрприз дочери Ксении, которая накануне праздновала день рождения. Звездный отец устроил девочке квест по квартире, финальным презентом которого был он пороге ее дома. Девочка со слезами бросилась в его объятия, а от видео разревелась даже Юлия Санина.