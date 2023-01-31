Пам'ятник "русскому миру": Андрій Бєдняков шокував фото зруйнованого дому з Маріуполя

Український ведучий Андрій Бєдняков показав болюче фото з Маріуполя – зруйнований будинок, від якого залишилась довга частинка під'їзду. Він звернувся до росіян з пропозицією зробити з руїн пам'ятник.

Український ведучий Андрій Бєдняков інколи продовжує звертатися до російських підписників у своїх дописах. Він зробив це у новому дописі, показавши фото з Маріуполя.

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Андрій Бєдняков показав фото з Маріуполя

Шоумен опублікував кадр зруйнованої багатоповерхівки. Але це фото не схоже на інші – від будинку залишився лиш частина високого під'їзду, що має вигляд пам'ятника. З оригінальною пропозицією щодо нього Андрій звернувся до росіян.

Росіяни, ви ж любите всілякі пам'ятники. Пропозиція: не варто до кінця руйнувати цей будинок. Залишіть його таким. Обгородіть його. Зробіть велику табличку та напишіть на табличці "русский мир". Наженіть десятки автобусів з Ростова з прапорами (як у Донецьк у 2014). Зробіть урочисте відкриття,

– написав Бєдняков.



Руїни в Маріуполі / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

"І, замість стрічки, переріжте єдину звивину Кучері. Покличте Лепса. Він заспіває. Все одно здалеку подумає, що це пляшка. І нехай кожен, хто хоче і чекає на цей "мир" у себе в місті – бачить і згадує цей пам'ятник".

Для українців ведучий додав, що багато хто вже бачив це символічне фото. Він додав, що Маріуполь – це сильне місто, яке "ще дасть вам (росіянам, – Showbiz) п**ди".

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Андрій Бєдняков – уродженець Маріуполя, тому для нього окупація та руйнування міста – дуже болюча тема. Він часто та активно висвітлює її в інстаграмі.