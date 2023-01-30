Герой України Дмитро Павличко помер на 94 році життя 29 січня. На болючу втрату відреагувала Тіна Кароль в інстаграм-сторіз.

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Тіна Кароль відреагувала на смерть Павличка

Виконавиця опублікувала новину про смерть українського поета та громадсько-політичного діяча. Вона згадала, як з дозволу Дмитра Павличка співала пісню "Два кольори" – це вірш Героя України, що поставили на музику.

Це було за честь співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн,

– підкреслила Тіна Кароль.



Тіна про смерть Дмитра Павличка / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка також опублікувала з, ймовірно, благодійного концерту, де співала "Два кольори", а їй в увесь голос підспівувала публіка. Тіна Кароль зімпровізувала та вигадала нові рядки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".

Тіна Кароль – "Два кольори": відео

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