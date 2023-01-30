Герой України Дмитро Павличко помер на 94 році життя 29 січня. На болючу втрату відреагувала Тіна Кароль в інстаграм-сторіз.
До теми Злата Огнєвіч заговорила про всиновлення дитини: чи готова вона на це без чоловіка
Тіна Кароль відреагувала на смерть Павличка
Виконавиця опублікувала новину про смерть українського поета та громадсько-політичного діяча. Вона згадала, як з дозволу Дмитра Павличка співала пісню "Два кольори" – це вірш Героя України, що поставили на музику.
Це було за честь співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн,
– підкреслила Тіна Кароль.
Тіна про смерть Дмитра Павличка / Фото з інстаграм-сторіз
Артистка також опублікувала з, ймовірно, благодійного концерту, де співала "Два кольори", а їй в увесь голос підспівувала публіка. Тіна Кароль зімпровізувала та вигадала нові рядки: "Блакитне – то любов, а жовте – то життя".
Тіна Кароль – "Два кольори": відео
Помер Дмитро Павличко: головне
- Голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський повідомив про смерть письменника 29 січня, в неділю. Наразі дата та місце прощання з Героєм України невідома.
- Дмитро Павличко найперше запам'ятався як поет і творча особистість. Його найвідоміший вірш "Два кольори" було покладено на музику – пісню виконували артисти від Анатолія Мокренка й Василя Зінченка до Оксани Мухи та Олега Скрипки.
- Також Дмитро Павличко брав активну участь у політичному та громадянському житті України. Він є засновником Народного руху України й Демократичної партії України, один з авторів Декларації про державний суверенітет, проголошеної Верховною Радою УРСР. Через рік він став одним зі співавторів Акту проголошення Незалежності. Дмитро Павличко тричі обирався депутатом ВР.