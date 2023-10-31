Просто зник, – Андре Тан розповів про друга дитинства, який кинув його на велику суму грошей

Популярний український дизайнер Андре Тан розповів, що нещодавно його кинули на гроші. За його словами, це вже не вперше.

Чоловік пригадав історію про свого друга дитинства, який його обманув. Крім того, він поділився з фанами цінними висновками, які зробив після тієї ситуації.

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Андре Тана кинули на велику суму грошей

Виявляється, це зробив друг дитинства. Він попросив у дизайнера значну суму грошей на бізнес, втім потім просто зник.

Гроші він мені так і не повернув. Але ось що цікаво: він знову з'явився в моєму житті через декілька років і спробував відновити наші стосунки, навіть не згадавши про борг,

– розповів Андре Тан.

Дизайнер підсумував: "Я дуже змінився за ті 5 років, це правда. І як тільки я відпустив своє минуле життя, своє минуле оточення — гроші почали приходити, кар'єра почала стрімко розвиватися, і мій духовний розвиток розпочався саме в той період життя. Тож висновок такий — не бійтесь відпускати минуле".

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