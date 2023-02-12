Бізнесвумен та підприємиця Єлизавета Юрушева розповіла про неприємний випадок, що днями стався з нею в Італії. В інстаграм-сторіз вона розповіла, що стикнулась з пограбуванням.

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Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії

Дружина чиновника та шоумена Олександра Скічка зізналась, що її обікрали у магазині – витягли паспорт, де були також усі картки, права та готівка.

У п'ятницю я вперше мала справу з італійською поліцією. В мене вкрали паспорт, всі картки. Права і трошки грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку, власне, і витягнули. Де? В магазині,

– розповіла Єлизавета.

"Одразу подала заявку до поліції, щоб запросити відеозапис з магазину. Але не вірю, що ми когось знайдемо і мені повернуть документи. Тепер займаюся відновленням документів і карток".

Згодом Єлизавета Юрушева додала, що найбільше її тішить те, що за день в Україні не було масштабної повітряної тривоги. Тож вона не розкисає, а працює над відновленням усіх документів.

Якщо когось мої 20 євро, які там були, чи мій паспорт, який окрім мене нікому не потрібен, та права та заблоковані картки зроблять щасливим, – тоді нехай буде так. Просто тому, що я з найкращої країни на світі, з України, їздитиму за кермом з Дія-правами! От і покажу поліції в Італії, що таке прогресивна країна!

– емоційно висловилась Юрушева.

Єлизавету Юрушеву пограбували / Фото з інстаграм-сторіз

Єлизавета Юрушева залишила навчання

Місяць тому 35-річна Єлизавета повідомила, що вступила до престижного інституту моди та дизайну Marangoni, де мала б навчатися на фешн-дизайнера. Це рішення було несподіваним – підприємиця раптово згадала, що у 18 років хотіла там навчатися.

Та через кілька тижнів Єлизавета зрозуміла, що цей напрямок – не для неї. Однак вона не кинула навчання, а змінила спеціальність. "Я навчаюся далі тільки з невеличким апгрейдом. Круто, коли ти відчуваєш, що саме тобі потрібно і йдеш за покликом свого серця!".