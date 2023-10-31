Чоловік пригадав історію про свого друга дитинства, який його обманув. Крім того, він поділився з фанами цінними висновками, які зробив після тієї ситуації.
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Андре Тана кинули на велику суму грошей
Виявляється, це зробив друг дитинства. Він попросив у дизайнера значну суму грошей на бізнес, втім потім просто зник.
Гроші він мені так і не повернув. Але ось що цікаво: він знову з'явився в моєму житті через декілька років і спробував відновити наші стосунки, навіть не згадавши про борг,
– розповів Андре Тан.
Дизайнер підсумував: "Я дуже змінився за ті 5 років, це правда. І як тільки я відпустив своє минуле життя, своє минуле оточення — гроші почали приходити, кар'єра почала стрімко розвиватися, і мій духовний розвиток розпочався саме в той період життя. Тож висновок такий — не бійтесь відпускати минуле".
Українські зірки, які натрапили на шахраїв
- Продюсерка Аля Касперська стала жертвою пограбування в Іспанії. Шахраям вдалося її обдурити, змусивши зупинити автомобіль, а потім втекти з сумкою з важливими документами та значною сумою грошей.
- З дружиною чиновника та шоумена Олександра Скічка Єлизаветою Юрушевою також трапився неприємний інцидент. Виявляється, жінку обікрали у магазині – витягли паспорт, де були також усі картки, права та готівка. Це трапилося в магазині в Італії.
- Співачка Ірина Федишин у травні виступила на благодійній вечері в Лондоні. Втім, там вона стикнулася з організатором, який виявився шахраєм. Микола Левченко забрав собі усі кошти, що були зібрані з продажу квитків на вечерю і відмовився їх повертати артистам.