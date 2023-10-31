Чоловік пригадав історію про свого друга дитинства, який його обманув. Крім того, він поділився з фанами цінними висновками, які зробив після тієї ситуації.

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Андре Тана кинули на велику суму грошей

Виявляється, це зробив друг дитинства. Він попросив у дизайнера значну суму грошей на бізнес, втім потім просто зник.

Гроші він мені так і не повернув. Але ось що цікаво: він знову з'явився в моєму житті через декілька років і спробував відновити наші стосунки, навіть не згадавши про борг,

– розповів Андре Тан.

Дизайнер підсумував: "Я дуже змінився за ті 5 років, це правда. І як тільки я відпустив своє минуле життя, своє минуле оточення — гроші почали приходити, кар'єра почала стрімко розвиватися, і мій духовний розвиток розпочався саме в той період життя. Тож висновок такий — не бійтесь відпускати минуле".

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