Продюсерка навіть намагалася наздогнати злочинців, але не змогла їх впіймати. Касперська поділилася деталями інциденту в соцмережі.
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Алю Касперську пограбували в Іспанії
У цей день продюсерка погано почувалася, адже зараз вагітна. Їй здалося, що машину "вело", вона їхала в правій смузі зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину.
Незнайомі чоловіки подали їй сигнал на дорозі, що з авто не все добре. Поки один з них відволікав українку, другий забрав сумку. Це побачила донька Касперської, яка сиділа в машині.
Всі мої цінні речі лежали в одному рюкзаку. Раніше я завжди розділяла гроші – картки – документи, але війна привчила мене до того, що все має бути в одному місці, щоб схопити та побігти,
– пояснила Аля Касперська.
Продюсерка наздогнала злочинців, але не змогла їх зловити на дорозі. На жаль, в авто не залишилося пального, щоб доїхати до кінцевого пункту, тож вона просто чекала на трасі.
Повз проїжджав далекобійник з Білої Церкви. Він помітив українські номери та зупинився. Чоловік віддав свої останні 50 євро Касперській.