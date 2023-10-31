Мужчина вспомнил историю о своем друге детства, который его обманул. Кроме того, он поделился с фанами ценными выводами, сделанными после той ситуации.

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Оказывается, это сделал друг детства. Он попросил у дизайнера значительную сумму денег на бизнес, но потом просто исчез.

Деньги он мне так и не вернул. Но вот что интересно: он снова появился в моей жизни через несколько лет и попытался восстановить наши отношения, даже не вспомнив о долге,

– рассказал Андре Тан.

Дизайнер подытожил: "Я очень изменился за те 5 лет, это правда. И как только я отпустил свою прошлую жизнь, свою прошлую обстановку — деньги начали приходить, карьера начала стремительно развиваться, и мое духовное развитие началось именно в тот период жизни. Так что вывод такой — не бойтесь отпускать прошлое".

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