Ми живемо у вільній країні, – Андре Тан відповів на закиди щодо російської мови

Після повномасштабного вторгнення багато російськомовних українців перейшли на рідну мову. Однак серед них немає популярного дизайнера Андре Тана. У соцмережах модельєр продовжує спілкуватися російською, що обурює його підписників.

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Дизайнер зізнався, що отримує багато образливих повідомлень щодо мови. Тепер він не втримався і вирішив відповісти невдоволеним шанувальникам.

Я українець. Я родом з Харкова. Розмовляв все життя російською мовою. Припиніть підіймати тему мови в соцмереж. У нашій вільній країні відсутня ця проблема. Не кусайте своїх,

– емоційно висловився Андре Тан.

Модельєр є публічною людиною і звик до критики, але подібні коментарі можуть образити інших людей. Тому він закликав усіх не цькувати українців через мову, якою вони спілкуються.

Кричіть у подушку! Бийте посуд! Але не чіпайте своїх! Ми живемо у вільній країні. І зараз свою свободу демонструємо світу,

– підсумував дизайнер.

Андре Тан про російську мову / Скриншоти інстаграм-сторіс модельєра

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через відмову Маші Єфросиніної та Олі Полякової переходити на українську. Знаменитості аргументували це тим, що їм некомфортно розмовляти українською. Вони робитимуть це в публічному просторі, але не у приватних розмовах.

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