После полномасштабного вторжения многие русскоязычные украинцы перешли на родной язык. Однако среди них нет популярного дизайнера Андре Тана. В соцсетях модельер продолжает общаться на русском, что возмущает его подписчиков.
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Андре Тан о русском языке
Дизайнер признался, что получает много оскорбительных сообщений о языке. Теперь он не удержался и решил ответить недовольным поклонникам.
Я украинец. Я родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране эта проблема отсутствует. Не кусайте своих,
– эмоционально выразился Андре Тан.
Модельер публичный человек и привык к критике, но подобные комментарии могут оскорбить других людей. Поэтому он призвал всех не травить украинцев из-за языка, на котором они общаются.
Кричите в подушку! Бейте посуду! Но не трогайте своих! Мы живем в свободной стране. И сейчас свою свободу демонстрируем миру,
– подытожил дизайнер.
Андре Тан о русском языке / Скриншоты инстаграм-сторис модельера
Напомним, недавно разгорелся скандал из-за отказа Маши Ефросининой и Оли Поляковой переходить на украинский. Знаменитости аргументировали это тем, что им некомфортно разговаривать на украинском. Они будут делать это в публичном пространстве, но не в частных разговорах.
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