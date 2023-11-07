Раніше Анатолій Євдокименко заявляв, що був змушений виїхати з України, аби почати нове життя. Зараз 29-річний онук Ротару живе в Європі.

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Онук Софії Ротару згадав про війну в Україні

Анатолій незабаром має випустити новий музичний альбом під назвою "Amadeus". З цієї нагоди музикант дав інтерв’ю журналу Metal.

Фрагментами бесіди він поділився в своєму інстаграмі. Його пост лайкнули його сестра Соня, батько Руслан Євдокименко та бабуся Софія Ротару.

Євдокименко вважає, що проблеми у наш час слід вирішувати через єдність. SHMN заявив, що пандемія коронавірусу та війна сильно вплинули на людей. Особисто він відчув вплив радикальних трансформацій світу та суспільства.

Недавня пандемія та війна мають величезний вплив на людство, тому я вважаю, що для нас важливо зберігати моральну гідність і шукати вирішення через єдність,

– заявив Анатолій.

Онук Ротару також сказав, що технологічний процес на крок попереду еволюції людства – це призводить до всесвітнього неврозу.

Де зараз Софія Ротару

Після початку повномасштабної вторгнення народна артистка України рідко виходить на зв'язок. Фани припускали, що Ротару з сином виїхала за кордон. Днями її сестра Ауріка розсекретила, де зараз живе співачка. Виявляється, вона не покинула країну під час війни.

Софія Ротару досі мешкає у своєму будинку в елітному селищі П'ятихатки під Києвом. Саме туди артистка переїхала на постійне місце проживання після окупації Криму. З нею живе і її син з сім'єю.