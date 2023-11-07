Ранее Анатолий Евдокименко заявлял, что был вынужден уехать с Украины, чтобы начать новую жизнь. Сейчас 29-летний внук Ротару живет в Европе.

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Внук Софии Ротару вспомнил о войне в Украине

Анатолий скоро выпустит новый музыкальный альбом под названием "Amadeus". По этому случаю музыкант дал интервью журналу Metal.

Фрагментами беседы он поделился в своей инстаграмме. Его пост лайкнули его сестра Соня, отец Руслан Евдокименко и бабушка София Ротару.

Евдокименко считает, что проблемы в настоящее время следует решать через единство. SHMN заявил, что пандемия коронавируса и война сильно повлияли на людей. Лично он ощутил влияние радикальных трансформаций мира и общества.

Недавняя пандемия и война оказывают огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство.

– заявил Анатолий.

Внук Ротару также сказал, что технологический процесс на шаг впереди эволюции человечества – это приводит к всемирному неврозу.

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабного вторжения народная артистка Украины редко выходит на связь. Фаны предполагали, что Ротару с сыном уехала за границу. На днях ее сестра Аурика рассекретила, где сейчас живет певица. Оказывается, она не покинула страну во время войны.

София Ротару до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Именно туда артистка переехала на постоянное место жительства после оккупации Крыма. С ней живет и ее сын с семьей.