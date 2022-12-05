Анатолій Анатоліч каже, що спілкувався з MARUV до повномасштабної війни, вони переписувалися в інстаграмі. Однак як за куму Світлану Лободу він за неї не заступається. Усе тому, що ще 24 лютого зрозумів, на чиєму та боці.

Читайте також TAYANNA чесно відповіла, як ставиться до ексгастролерки Віри Брежнєвої, з якою заспівала в дуеті

Анатолій Анатоліч про позицію MARUV

Шоумен показав, що написав MARUV у перший день російського вторгнення. "Аню, ти повинна звернутися до своїх російських фанів. У тебе ж їх багато", – просив Анатоліч, однак гастролерка йому не відповіла.

Анатолій Анатоліч прокоментував позицію MARUV / Фото з інстаграм-сторіс

Після цього Анатоліч нібито дізнався, що співачка, яка виросла в Павлограді на Дніпровщині, хотіла, щоб "русскій мір" дійшов до Києва. Ба більше, перші місяці війни вона сама жила у столиці у страху, під обстрілами.

Точно знаю, що MARUV чекала на "русскій мір". І точно зустрічала б у Києві окупантів. Перші місяці війни вона також була в Києві. Але, як ви зрозуміли, це її не особливо вразило. Може, думала, що по своїх російські ракети не потрапляють,

– припустив Анатолій Анатоліч.

"Тому викидайте непотріб зі своїх плеєрів. Зі своєї голови і свого життя. Не існує зараз артиста без позиції. Ці часи минули, і їх уже не повернути. Кожен закритий рот лідера думок – це кулі та ракети в напрямку нашої з вами країни", – підсумував ведучий.

Анатолій Анатоліч прокоментував позицію MARUV / Фото з інстаграм-сторіс

Анатолій Анатоліч прокоментував позицію MARUV / Фото з інстаграм-сторіс