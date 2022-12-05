Анатолий Анатолич говорит, что общался с MARUV до полномасштабной войны, они переписывались в инстаграме. Однако как за куму Светлану Лободу он за нее не заступает. Все потому, что еще 24 февраля понял, на чьей та стороне.
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Анатолий Анатолич о позиции MARUV
Шоумен показал, что написал MARUV в первый день российского вторжения. "Аня, ты должна обратиться к своим русским фанам. У тебя же их много", – просил Анатолич, однако гастролерша ему не ответила.
Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис
После этого Анатолич якобы узнал, что певица, выросшая в Павлограде на Днепровщине, хотела, чтобы "русский мир" дошел до Киева. Более того, первые месяцы войны она сама жила в столице в страхе, под обстрелами.
Точно знаю, что MARUV ждала "русский мир". И точно бы встречала в Киеве оккупантов. Первые месяцы войны она тоже была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особо поразило. Может, думала, что по своим российские ракеты не попадают,
– предположил Анатолий Анатолич.
"Поэтому выбрасывайте хлам из своих плееров. Из своей головы и своей жизни. Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли, и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мыслей – это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", – подытожил ведущий.
Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис
Анатолий Анатолич прокомментировал позицию MARUV / Фото с инстаграм-сторис
- Напомним, незадолго до 24 февраля гастролерша MARUV объявила, что беременна первенцем. Уходить со сцены она не собиралась, у нее были запланированы концерты в России и тур по США. Правда, гастроли сорвались, российские ракеты застали ее в Киеве.
- Все 8 месяцев войны певица молчала, и только в конце октября вышла на связь с фанами. Ее команда написала в инстаграм-сторис: "С MARUV все хорошо. Сейчас она находится в безопасном месте с ее семьей и ребенком".