Анатолій Анатоліч наочно показав, чому окупантам не здолати українців: фото з Києва

Український ведучий Анатолій Анатоліч показав, наскільки швидко відбудовують міста після намагань Росії їх зруйнувати. Він опублікував фото вже полагодженої вулиці Києва.

Попри російські масовані атаки на територію України, міста відновлюють своє життя та відбудовуються практично одразу. Анатолій Анатоліч довів це на конкретному прикладі.

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Анатолій Анатоліч показав, як відновлюють Київ

Ведучий опублікував фото Кирила Тимошенка з Києва. Під час масованого ракетного удару окупанти влучили у парк Шевченка, де залишилася величезна воронка. Однак її вже залатали автошляховики.

Ось чому нас не здолати. Ми швидше відбудуємо, ніж вони встигнуть позловтішатися. А росіяни дуже раділи обстрілам України. Мені просто шкода цих людей. Шкода, тих, кого обдурили, школа тих, хто сам обрав для себе шлях вбивць,

– написав Анатолій Анатоліч.

Залатана вулиця Києва / Фото з інстаграму Кирила Тимошенка

Шоумен зауважив, що дивується росіянам, які запускають ракети на мирну країну, а потім йдуть обіймати дітей та цілувати своїх дружин.

"Хтось же натискає на кнопку пуск і як мінімум 100 людей це зробили за останні дні. А потім вони прийшли додому і цілували дружин? Чи обіймали дітей? І скаже, я сьогодні пустив ракету по центру "прінятія решеній" в пару Шевченка? Не знаю... не можу собі це уявити. А от людей, які ремонтували цей асфальт, уявляю. Він, вона герої. І він сьогодні прийде додому і скаже, що прірву від ракети прибрали. І обійми дитину і поцілує дружину", – зазначив Анатоліч.

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