Несмотря на массированные российские атаки на территорию Украины, города восстанавливают свою жизнь и отстраиваются практически сразу. Анатолий Анатолич доказал это на конкретном примере.

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Анатолий Анатолич показал, как восстанавливают Киев

Ведущий опубликовал фото Кирилла Тимошенко из Киева. Во время массированного ракетного удара оккупанты попали в парк Шевченко, где осталась огромная воронка. Однако ее уже залатали автодорожники.

Вот почему нас не одолеть. Мы скорее отстроим, чем они успеют злорадствовать. А россияне очень радовались обстрелам Украины. Мне просто жалко этих людей. Жаль, тех, кого обманули, школа тех, кто сам избрал для себя путь убийц,

– написал Анатолий Анатолич.

Залатана улица Киева / Фото из инстаграма Кирилла Тимошенко

Шоумен отметил, что удивляется россиянам, запускающим ракеты на мирную страну, а затем идут обнимать детей и целовать своих жен.

"Кто-то нажимает на кнопку пуск и как минимум 100 человек это сделали за последние пару дней. А потом они пришли домой и целовали жен? Обнимали ли детей? И скажет, я сегодня пустил ракету по центру "принятия решений" в пару Шевченко? Не знаю... не могу себе представить. А вот людей, которые ремонтировали этот асфальт, представляю. Он, она герои. И он сегодня придет домой и скажет, что пропасть от ракеты убрали. И обнимет ребенка и поцелует жену", – отметил Анатолич.

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