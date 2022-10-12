Попри російські масовані атаки на територію України, міста відновлюють своє життя та відбудовуються практично одразу. Анатолій Анатоліч довів це на конкретному прикладі.

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Анатолій Анатоліч показав, як відновлюють Київ

Ведучий опублікував фото Кирила Тимошенка з Києва. Під час масованого ракетного удару окупанти влучили у парк Шевченка, де залишилася величезна воронка. Однак її вже залатали автошляховики.

Ось чому нас не здолати. Ми швидше відбудуємо, ніж вони встигнуть позловтішатися. А росіяни дуже раділи обстрілам України. Мені просто шкода цих людей. Шкода, тих, кого обдурили, школа тих, хто сам обрав для себе шлях вбивць,

– написав Анатолій Анатоліч.

Залатана вулиця Києва / Фото з інстаграму Кирила Тимошенка

Шоумен зауважив, що дивується росіянам, які запускають ракети на мирну країну, а потім йдуть обіймати дітей та цілувати своїх дружин.

"Хтось же натискає на кнопку пуск і як мінімум 100 людей це зробили за останні пару днів. А потім вони прийшли додому і цілували дружин? Чи обіймали дітей? І скаже, я сьогодні пустив ракету по центру "прінятія решеній" в пару Шевченка? Не знаю... не можу собі це уявити. А от людей, які ремонтували цей асфальт, уявляю. Він, вона герої. І він сьогодні прийде додому і скаже, що прірву від ракети прибрали. І обійми дитину і поцілує дружину", – зазначив Анатоліч.

Українські зірки про обстріл Києва