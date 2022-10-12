Попри російські масовані атаки на територію України, міста відновлюють своє життя та відбудовуються практично одразу. Анатолій Анатоліч довів це на конкретному прикладі.
Читайте також Ви – скиглії, – Єфросиніна різко звернулась до росіян після обстрілів і згадала сестру з Криму
Анатолій Анатоліч показав, як відновлюють Київ
Ведучий опублікував фото Кирила Тимошенка з Києва. Під час масованого ракетного удару окупанти влучили у парк Шевченка, де залишилася величезна воронка. Однак її вже залатали автошляховики.
Ось чому нас не здолати. Ми швидше відбудуємо, ніж вони встигнуть позловтішатися. А росіяни дуже раділи обстрілам України. Мені просто шкода цих людей. Шкода, тих, кого обдурили, школа тих, хто сам обрав для себе шлях вбивць,
– написав Анатолій Анатоліч.
Залатана вулиця Києва / Фото з інстаграму Кирила Тимошенка
Шоумен зауважив, що дивується росіянам, які запускають ракети на мирну країну, а потім йдуть обіймати дітей та цілувати своїх дружин.
"Хтось же натискає на кнопку пуск і як мінімум 100 людей це зробили за останні пару днів. А потім вони прийшли додому і цілували дружин? Чи обіймали дітей? І скаже, я сьогодні пустив ракету по центру "прінятія решеній" в пару Шевченка? Не знаю... не можу собі це уявити. А от людей, які ремонтували цей асфальт, уявляю. Він, вона герої. І він сьогодні прийде додому і скаже, що прірву від ракети прибрали. І обійми дитину і поцілує дружину", – зазначив Анатоліч.
Українські зірки про обстріл Києва
- Даша Астаф'єва зізналась, що ракетні обстріли зруйнували її вулицю. Також вона звернулась до окупантів, нагадавши, де їхнє місце.
- На влучення в парк Шевченка відреагувала також ексдружина Кличка Наталія. Як вона розповіла, одне з влучань було поблизу Червоного корпусу університету імені Шевченка, а квартира, в якій мешкала Наталія, розташована за рогом.
- Джамала показала, як кав'ярня її та її чоловіка TAKAVA Coffee-Buffet постраждала від ударної хвилі. Нею вибило вікна та порозбивало усі скляні огородження.