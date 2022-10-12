Маша Єфросиніна опублікувала в інстаграмі емоційне відео російською мовою, де одягнула показову футболку зі словами: "Вы такие, мы другие. Вот и все. Идите нах*й". Жінка прокоментувала радощі росіян, які зловтішаються смертям українців, які загинули в результаті масованих ракетних обстрілів України Росією 10 жовтня.

Важливо "Це давно планувалось": чому удари по містах України – не помста за Кримський міст

Читання коментарів під останніми постами. Це, безперечно, новий досвід у моєму житті. Скільки ж вас таких, що радіють обстрілам України. Скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних криків. У тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований керчинський міст,

– каже ведуча.

Вона засуджує усіх, хто так яскраво підтримував війну Росії з Україною, а тепер тікає зі своєї країни за кордон і там продовжує пакостити на зло українцям.

"Знаєте що, ви, мамусі, які пишуть мені з Новосибірська, качки з Нальчика, відгодовані мерзенні рожі з Саратова, які понесли свої дупи далеко до Туреччини, чоловічі дупи, які бояться бути мобілізованими. Знаєте, в чому між нами різниця? Ви – скиглії, ви постійно скиглите, що все у вас не так, все погано… Ми ж українці, невелика країна, така, що в рази поступається вам, ми самі обираємо, як хочемо жити. Ми обираємо наше керівництво, ми обираємо самі захищати наші землі", – сказала Маша.

Вона додала, що в той час, як українці об'єднуються і збирають мільйони на допомогу ЗСУ, їхні мобілізовані не мають взагалі жодної нормальної амуніції. Окрім того Єфросиніна назвала росіян "громадянами країни, яка найбільше у світі обісралась", послала росіян вслід за російським кораблем та показала середній палець.

У коментарях ведучу рясно підтримали інші українські зірки: Леся Нікітюк, яка попросила 5 таких же футболок, як у Маші; Джамала, Оля Полякова, Ліда Лі та тисячі інших прихильників. Звісно, не обійшлось і без зловтіхи росіян, які так нічого й не зрозуміли.

Зазначимо, що перед цим дописом Маша Єфросиніна публікувала інші відео, у яких розповідала про обстріли столиці та інших міст України, закликаючи світ звернути увагу на злочини агресора.

Масовані обстріли Росії по Україні 10 і 11 жовтня: головне

Через 8 місяців після повномасштабного вторгнення Росії їхні військові здійснили одну з найбільших ракетних атак по всій Україні за весь час війни.

На територію України 10 жовтня було випущено 84 крилаті ракети, 43 із яких збила протиповітряна оборона України. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Через терористичну атаку загинули 23 людини, найбільше втрат – у Києві. Унаслідок обстрілів по енергетичній інфраструктурі та інших місць знеструмленими залишились багато регіонів, зокрема там зникла вода та зв'язок. Комунальні служби швидко, проте ретельно продовжують відновлювати пошкодження.

Повторний ракетний обстріл відбувся 11 жовтня, росіяни випустили 28 крилатих ракет, з яких 20 вдалось збити українським військовим. Також були застосовані, проте знищені ворожі безпілотники.

Найбільше пошкоджень зазнали 4 підстанції у Львівському регіоні. 2 з них – повністю знищили. Також Російські загарбники 11 жовтня завдали подвійний удар по Ладижинській ТЕС на Вінничині. Окупанти додатково запустили ракети по Дніпропетровщині – там багато населених пунктів в області перебувають без світла.

Дивіться також – Що буде з енергетикою після масованих обстрілів?