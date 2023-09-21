Ш*лава московська, – Приходько розкритикувала зрадницю Повалій, яка співає українською в Росії

Днями Таїсія Повалій виступила з Кубанським козачим хором на концерті в Кремлі. Під час заходу вони заспівали українську народну пісню "Ти ж мене підманула" на тлі мальовничих жовтих соняхів. Такі дії співачки-зрадниці засудила Анастасія Приходько.

Вона зауважила, що Повалій вже давно розмивала кордони між Росією та Україною. Тож Анастасія переконана, що її потрібно позбавити українського громадянства.

Вас також може зацікавити Завжди стоїть пляшечка, – Анастасія Приходько зізналася, що п'є багато алкоголю

Приходько розкритикувала зрадницю Повалій

Співачка опублікувала інстаграм-сторіс, де показала відео з виступу Таїсії. Крім того, вона додала емоційний підпис: "Заберіть в неї громадянство вже і звання. І забудьте, як її звуть. Ш*лава московська".



Приходько розкритикувала Повалій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ба більше, Анастасія поширила скриншот з Вікіпедії, де вказано, що Повалій має "Орден Дружби" за великий вклад у збереження і популяризацію російської мови та культури й за розширення культурних зв'язків між Україною та Росією.

Це нагороди Тасі! Ця клізма готувалася довго, щоб стати метастазами путінського режиму. Вона не має права мати український паспорт,

– зазначила Приходько.



Приходько розкритикувала Повалій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Анастасія реагує на інших зрадників України