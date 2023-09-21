Она отметила, что Повалий давно размывала границы между Россией и Украиной. Так что Анастасия убеждена, что ее нужно лишить украинского гражданства.
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Приходько раскритиковала предательницу Повалий
Певица опубликовала инстаграмм-сторис, где показала видео с выступления Повалий. Кроме того, она добавила эмоциональную подпись: "Заберите у нее гражданство уже и звание. И забудьте, как ее зовут. Ш*лава московская".
Приходько раскритиковала Повалий / Скриншот с инстаграмм-сторис
Более того, Анастасия выставила скриншот из Википедии, где указано, что у Повалий есть "Орден Дружбы" за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры и за расширение культурных связей между Украиной и Россией.
Это награды Таси! Эта клизма готовилась долго, чтобы стать метастазами путинского режима. Она не имеет права иметь украинский паспорт,
– отметила Приходько.
Приходько раскритиковала Повалий / Скриншот с инстаграмм-сторис
Как Анастасия реагирует на других предателей Украины
- Ранее певица неоднократно критиковала и других знаменитостей, которые поддерживают Россию.
- Например, популярного белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева, который снимался в программе "Рассмеши комика" с Владимиром Зеленским, а теперь стал ведущим нового шоу "В кругу друзей". Эта программа рассказывает о животных на одном из пропагандистских каналов "Россия 1". В рамках шоу Дмитрий поехал в оккупированный россиянами Мариуполь, где снял выпуск.
- На такой поступок отреагировала Анастасия Приходько. По ее словам, ведущий жаден к деньгам, поэтому делает много ради заработка. Более того, Приходько считает, что Шепелев получил работу на канале, потому что стал любовником одного влиятельного человека.