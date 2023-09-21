Вона зауважила, що Повалій вже давно розмивала кордони між Росією та Україною. Тож Анастасія переконана, що її потрібно позбавити українського громадянства.

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Приходько розкритикувала зрадницю Повалій

Співачка опублікувала інстаграм-сторіс, де показала відео з виступу Таїсії. Крім того, вона додала емоційний підпис: "Заберіть в неї громадянство вже і звання. І забудьте, як її звуть. Ш*лава московська".



Приходько розкритикувала Повалій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ба більше, Анастасія поширила скриншот з Вікіпедії, де вказано, що Повалій має "Орден Дружби" за великий вклад у збереження і популяризацію російської мови та культури й за розширення культурних зв'язків між Україною та Росією.

Це нагороди Тасі! Ця клізма готувалася довго, щоб стати метастазами путінського режиму. Вона не має права мати український паспорт,

– зазначила Приходько.



Приходько розкритикувала Повалій / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Анастасія реагує на інших зрадників України