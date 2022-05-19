В день гранд-финала Евровидения-2022 Анастасия Приходько была уверена, что Kalush Orchestra займет второе место, а победу отдадут Великобритании, которая "20 лет не выигрывала". Однако произошло наоборот – Сэм Райдер уступил реперам из Украины. Теперь ответственность за проведение Евровидения-2023 легла на наши плечи.

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Анастасия Приходько о Евровидении-2023

Звезда считает, что первое место Kalush Orchestra – это очередная поддержка Украины Европой, чтобы мы в очередной раз оказались на первых страницах по всему миру. Однако она не уверена, что мы сможем принять Евровидение-2023 у себя.

Я переживаю, как это будет происходить. И не будет ли так, что мы передадим право проведения конкурса другой стране. Ибо как и где проводить? 42 делегации стран приедут в Украину. Это очень много людей, безопасность нужно сделать на самом высоком уровне,

– высказалась Анастасия Приходько.

Более того, она предполагает, что до мая 2023 года война в Украине не закончится: "Путину не выгодно, чтобы война закончилась, будут качели".

Анастасия Приходько о национальном жюри Украины, которое "обоср*лось"

После разгоревшегося вокруг балов от Украины на Евровидении-2022 скандала певица прошлась по судьям. По ее мнению, достойным оказаться в составе национального жюри был только саундпродюсер Вадим Лисица. Что там делали Ирина Федишин и "три других героя", которых она не знает, – остается для Приходько загадкой.

Я смотрела интервью Федишин, и думаю, какое отношение она имеет к Евровидению, кто ее туда посадил? Она не знает внутреннюю кухню. Почему именно она? Советую Федишин в следующий раз думать, если тебя позвали на такое важное мероприятие. Профессиональное жюри обоср*лось – хотели, как лучше, а получилось, как всегда,

– резко заявила Анастасия Приходько.

Артистке песня поляка Охмана понравилась, она показалась ей хитовой. Так что 0 баллов от Украины для Польши – для нее до сих пор шок.

"Если мы сейчас боремся на всех фронтах, то, конечно, нельзя было Польшу оскорблять. Ситуация неприятная. Польша как может, так и помогает. Это хороший сосед. Нравится тебе или нет, надо оказать поддержку Польше", – считает Приходько .

К слову, лидеру Kalush Orchestra тоже неудобно перед поляком. Охман был среди топ пяти Олега Псюка на Евровидении-2022.