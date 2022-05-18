Після цьогорічного скандалу з Євробаченням, де учасники Національного журі не дали гідних балів дружнім країнам-сусідам, у Суспільному пішли на нові кроки. Вже з наступного року усі бажаючі зможуть долучитися до процесу формування складу журі.

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"У Суспільного на радарах є невдоволення цьогорічним журі. З наступного року однією з новацій формування журі буде open call. Усі громадяни, які матимуть бажання, зможуть запропонувати свою кандидатуру, яка, на їхню думку, має досвід і вагу в цій сфері. Після цього зробимо голосування на сайті та узгодимо кандидатур з ЄМС. В результаті буде сформоване професійне журі, як голосуватиме за фіналістів Євробачення наступного року", – розповів Микола Чернотицький.



Микола Чернотицький на пресконференції у Львові / Фото 24 каналу

Він додав, що формувати журі під час війни було непросто, але ніхто не мав впливу на вибір членів журі. Суддів обирали, зважаючи на їхній досвід. Йому шкода, як керівнику Суспільного, що Польща не отримала високих балів, але, як функціонер, він не має права втручатися у роботу журі.

"Кожен член журі голосує секретно та окремо один від одного. Вони не можуть домовлятися, не знають, яким буде підсумковий результат балів, який вони поставили. Їхні позиції вводяться під наглядом нотаріуса у систему ЄМС, яка підраховує бали для країн", – пояснив голова правління.

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