Українська співачка і громадська діячка Анастасія Приходько втретє стала мамою! Зірка ретельно приховувала свою вагітність, а днями вперше після пологів з'явилася на публіці.

Вагітною 33-річна Анастасія Приходько знімалася в розважальному гіпершоу "Маска" та виступала в образі Бабки. Ще під час зйомок проєкту як зіркові детективи, так і глядачі помітили, що цей персонаж при надії. Однак тоді вона щоразу заперечувала ці припущення. Співачка з'явилася у студії спецвипуску та зізналася, що справді народила третю дитину.

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Попри запитання наполегливої Олі Полякової Анастасія Приходько не стала розсекречувати ані стать, ані ім'я, ані дату появи на світ новонародженого малюка.

"Ну народила, народила", – підтвердила знаменитість.

Аби новина про її вагітність не сплила в ЗМІ, вона відмовилася від піарників, з розв'язанням всіх робочих нюансів їй допомагав чоловік. Коханий підтримував зірку й за лаштунками, адже спочатку вона виступала на височенних підборах. Лише після кількох випусків вагітна артистка змінила їх на зручне взуття на плоскій підошві.

Я відмовилася від своїх директорів і піарників, щоб таємниця залишилася в родині. Тому весь знімальний процес чоловік був зі мною, бо мені було дуже складно. Ми намагалися приховати, як могли, але термін був дуже-дуже великий,

– поділилася Анастасія Приходько.

Нагадаємо, в Анастасії Приходько двоє дітей – 11-річна донька Нана від першого шлюбу з грузинським бізнесменом Нуріком Кухілава та син Гордій від другого чоловіка Олександра Притули. Від екскоханого співачка пішла через численні зради та насильство, яке відчула навіть крихітна донечка. З другим обранцем вона одружилася 2013 року, а обвінчалися вони 8 вересня 2019 року.

Додамо, Анастасія Приходько не вважає себе зразковою мамою. "Я погана мати.

У мене протестуючий підліток, а не дівчинка-ромашка. Вона не хоче робити домашні завдання, а я не можу стояти над її головою і гавкати", – ділилася знаменитість. У грудні минулого року вона навіть викликала поліцію для доньки.