33-річна співачка Анастасія Приходько майже 8 років тому розірвала стосунки з грузинським бізнесменом Нуріком Кухілава. Пара розлучилась через численні зради та насильство. Зірка поділилась, чому пробачала коханому та як наважилась піти з 2-річною донькою на руках.

Вже сім років Анастасія Приходько одружена з Олександром Притулою, якому народила сина Гордія, однак розмови про попередній цивільний шлюб зірки не вщухають досі. Три роки співачка жила з підприємцем з Абхазії Нуріком Кухілава, який неодноразово зраджував та піднімав руку на кохану. У програмі "Неймовірна правда про зірок" артистка розповіла про життя з насильником.

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Зараз Анастасія Приходько відверто зізнається, що екскоханий Нурік Кухілава поводився неадекватно під дією алкоголю, однак багато років тому вона пробачала чоловікові. У союзі з бізнесменом співачка народила доньку Нану, якій зараз вже 10 років. Саме заради первістка зірка намагалась зберегти сім'ю та закривала очі на зради, підтвердження яких знаходила особисто.

"Зради були на постійній основі. Я навіть сама знайшла листування в його телефоні", – пригадала Анастасія Приходько.

Остаточно розірвати стосунки з обранцем вона наважилась лише після того, коли Нурік Кухілава вдарив доньку. Нані тоді було лише 2,5 роки. Після цього зірка зрозуміла, що продовження роману неможливе.

Це було один раз. Вона була ще дуже маленька – усього два з половиною роки. Він просто був агресивний. У нього психіка була дуже збудженою. Я вирішила, якщо страждатиму, то хто любитиме дитину, якщо батько ніякий, а мити постійно буде в сльозах,

– поділилась артистка.

Зараз Анастасія Приходько не спілкується з екскоханим, а 10-річна Нана не знає та не запитує про свого біологічного батька. На думку виконавиці, на звання батька грузинський бізнесмен не заслуговує.



Анастасія Приходько з екскоханим Нуріком Кухілава / Фото з соцмереж