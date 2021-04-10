Відома американська акторка Мена Суварі, зірка фільму "Американський пиріг", та її чоловік Майкл Хоуп вперше стали батьками. У пари народився син.

42-річна американська акторка оголосила й ім'я сина, якого назвала на честь покійного батька Майкла Крістофером Александром. Про це представники подружжя повідомили виданню.

Дивіться також Вагітна дружина Віктора Павліка зізналась, чи планує ще дітей від співака

Мена Суварі стала мамою

Акторка та її чоловік після довгого очікування на вагітність нарешті здійснили свою мрію. За словами друзів Мени Суварі та Майкла Хоупа, новоспечена матуся та її малюк почуваються добре.

Нагадаємо, що зірка фільмів "Американський пиріг" та "Краса по-американськи" вийшла заміж втретє 3 роки тому. Вона одружилась з Майклом Хоупом – церемонія була дуже скромною, а на весіллі були присутні тільки близькі та родичі закоханих.

Що відомо про вагітність Мени Суварі

Наприкінці жовтня минулого року знаменитість вразила мережу фото, яке опублікувала на своїй сторінці. Вона показала миловидний кадр, де постала з помітно округлим животом. У дописі Мена зізналась, що очікує первістка. Тоді вона наголосила, що це найкращий подарунок в її житті.

Пройшовши через усі травми й боротьбу, минаючи всі сумніви, наш маленький ангел вибрав нас. Мені ніколи не вистачить слів, щоб описати мою любов до цієї прекрасної душі, яка прийшла в наше життя, і я ніколи не перестану намагатися дати їй найкращу життя. Ти все, чого я коли-небудь хотіла, і найважливіше, що коли-небудь буде мати значення,

– написала тоді Мена Суварі.