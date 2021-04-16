Первую паническую атаку звезда пережила 14 лет назад во время большого гастрольного тура "Фабрики звезд". Тогда артистов изнурял не только плотный концертный график, но и сотни километров, которые они преодолевали автобусом.

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Мне резко стало плохо. Тебя трясет и ощущение, что ты вот-вот умрешь и ничего исправить нельзя. Ты не можешь заснуть, тебе страшно, ты плачешь. Это ужасно было,

– вспомнила Анастасия Приходько.

Сложнее всего певице было в период подготовки к "Евровидению-2009", когда панические атаки происходили дважды, а тот трижды в день. Доходило до того, что она теряла сознание и хотела покончить жизнь самоубийством. "После этого всего были мысли о суициде", – заявила исполнительница.

Анастасия Приходько работала с психологами, однако полностью устранить проблему ей не удалось. Панические атаки случаются у звезды до сих пор, правда, значительно реже. Они связаны с переживаниями за детей.

"Преимущественно из-за детей, потому что я за них очень переживаю. Дороже семьи у меня никого нет. Есть страх, чтобы с ними ничего не случилось", – призналась знаменитость.

Добавим, похоже, теперь волнения Анастасии Приходько лишь усилились, ведь три недели назад она в третий раз стала мамой. Певица уже показала малыша публике, а Оля Полякова объявила его пол. У певицы родился сын!