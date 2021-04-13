Анастасія Приходько розсекретила свою вагу після третіх пологів

Джерело:інстаграм Анастасії Приходько
Мережу розбурхала новина про те, що Анастасія Приходько стала мамою втретє, адже вона ретельно приховувала вагітність. Однак тепер зірка ділиться особистим й тому розсекретила, що після пологів важить 60 кілограмів.
Українська співачка Анастасія Приходько вирішила поспілкуватися з прихильниками в інстаграм-сторіз. Там вона відповідала на цікаві запитання від фоловерів.
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Зірка зізналась, що перед вагітністю важила 58 кілограмів, на останньому місяці – 70, а зараз 60 кілограмів. Співачка майже повністю повернулась до форми.
В цьому плані в мене швидко організм так раз – і позбавляється майже від зайвих кілограмів. Але роботи ще дуже багато,
– вважає Анастасія Приходько.
Артистка додала, що вона з чоловіком, а також старші діти дуже зраділи новині про поповнення в родині.
Шанувальників також неабияк цікаво, як все-таки знаменитості вдалося приховати вагітність від публіки. На це співачка відповіла, що вона просто проводила весь час вдома.
"Ой, на мене багато ображався, я не ходила на дні народження, я не ходила на заходи, тусовки. Взагалі нікуди не ходила, я все весь час сиділа вдома", – поділилась зірка.