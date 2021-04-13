Єдина донька світської левиці Хлої Кардашян та баскетболіста Трістана Томпсона Тру у понеділок, 12 квітня, відсвяткувала день народження. День свого 3-річчя дівчинка провела яскраво та не без сюрпризів.

Американська знаменитість Хлої Кардашян влаштувала для 3-річної донечки Тру розкішне святкування дня народження. Вона підготувала безліч сюрпризів.

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День народження доньки Хлої Кардашян

Зранку 12 квітня Хлої підготувала та прикрасила будинок до свята величезною кількістю кульок пастельних кольорів, найбільше рожевих у вигляді сердець.

На вході в будинок гостей зустрічали акторки, одягнені в костюми діснеєвських принцес. Серед самих гостей здебільшого були близькі та родичі, зокрема Кайлі Дженнер та її донька Стормі.

Основне святкування проходило у внутрішньому дворику особняка. Там стояло кілька довгих столів, накритих рожевими скатертинами й також прикрашеними кульками. У самому центрі стояв великий батут, на якому розважалися маленька Стормі та її сестра Тру.

Інші гості насолоджувалися сонячною погодою. Також Хлої Кардашян підготувала для них майстер-клас з приготування солодощів.

Знаменитість не забула привітати донечку на особистій сторінці. Вона присвятила дівчинці зворушливий допис: "Я кожен раз мало не плачу, коли називаю тебе малятком Тру, а ти мене поправляєш. Ти відповідаєш мені найсолодшим голосом: "Я не дитина! Я вже велика дівчинка!". Однак я не готова до того, щоб ти ставала дорослою! Незалежно від того, скільки тобі років, ти завжди будеш моєю маленькою Тру. Ти змінила моє життя так, як я навіть не могла мріяти. Ти моя найкраща подруга, моя найбільша нагорода, весь мій світ".

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