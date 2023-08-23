Завжди стоїть пляшечка, – Анастасія Приходько зізналася, що п'є багато алкоголю

Повномасштабне вторгнення негативно впливає на різні аспекти життя. Відтак співачка Анастасія Приходько зізналася, що після 24 лютого 2022 року почала випивати.

Здебільшого виконавиця це робить для того, щоб менше стресувати та не показувати дітям, що "щось глобальне відбувається". Артистка також поділилася, що багато почала їсти. За час великої війни вона набрала вже близько 10 кілограмів.

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Анастасія Приходько зізналася, що багато випиває

Як з'ясувалось, знаменитість часом випиває віскі, горілку, або все, що є вдома. Алкоголь допомагає Приходько бути спокійною, коли лунають повітряні тривоги або чути вибухи.

Чесно сказати, я п'ю, напевно, як і всі. І це відбувається досить часто. У мене завжди стоїть пляшечка "Мерло". Якщо дуже гучно, то можна й віскі випити, можна й горілки. Можна й коньяку випити. Одним словом, все, що є вдома,

– розповіла виконавиця.

Алкоголь в житті українських зірок