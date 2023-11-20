Принизив всю країну, – Приходько вперше сказала, чому критикує Потапа

Українська співачка Анастасія Приходько поділилась, з чим пов'язана її регулярна критика Потапа. Артистка відверто сказала, як саме образив її репер.

За словами Анастасії, непорозуміння з Потапом почалися ще у 2011 році на виступі в Криму. Співачка вважає, що конфлікт спричинив саме репер.

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Приходько зізналась, чому часто хейтить Потапа

Зірка не розповіла усіх подробиць початку конфлікту. Вона очікує, що Потап рано чи пізно наважиться розповісти, чому так сталося.

Ця історія тягнеться вже давно, просто у Потапа не вистачає сил розповісти, з чого це все почалося. Я перша ніколи нікого не чіпаю. Якщо Потап знайде в собі мужність розповісти, як він поводився неодноразово в мій бік, тоді я буду говорити про те, що відбулося. Але даю йому можливість, щоб він, як чоловік, сказав, що відбувається,

– ствердила знаменитість.

Анастасія зазначила, що напружені стосунки загострилися під час війни, яку розпочала Росія. Насамперед співачку дивували вчинки Потапа. А особливо те, що коли Росія вторглася на Донбас, репер поїхав виступати до країни-агресорки.

Для мене було найжахливіше, коли він зняв штани у Кремлі і сказав: "Дякую, що ви нас приймаєте". Я вважаю, що він просто принизив всю країну таким чином. Для мене це дуже образливий вчинок. У нас почалася війна, у нас Дебальцеве, Іловайськ, Донецький аеропорт, і тут ти приїжджаєш знімати штани,

– обурилась знаменитість.

Приходько вважає, що під час повномасштабної війни Потапа робить дивні вчинки та випускає некоректні пісні.

Те, що він зараз робить, каже, випускає. Я вважаю, що це просто ганьба нашої країни. Я не думаю, що такий артист має їхати за кордон, популяризувати Україну. Не буду його принижувати, але зараз він не на часі,

– наголосила виконавиця.

Інтерв'ю Анастасії Приходько: дивіться відео онлайн

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