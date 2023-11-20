По словам Анастасии, недоразумения с Потапом начались еще в 2011 году на выступлении в Крыму. Певица считает, что конфликт вызвал именно рэпер.

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Звезда не рассказала все подробности начала конфликта. Она ожидает, что Потап рано или поздно отважится рассказать, почему так произошло.

Эта история тянется уже давно, просто у Потапа не хватает сил рассказать, с чего все это началось. Я первая никогда никого не трогаю. Если Потап найдет в себе мужество рассказать, как он вел себя неоднократно в мою сторону, тогда я буду говорить о том, что произошло. Но даю ему возможность, чтобы он, как мужчина, сказал, что происходит,

– утвердила знаменитость.

Анастасия отметила, что напряженные отношения обострились во время войны, которую начала Россия. В первую очередь певицу удивляли поступки Потапа. А особенно то, что когда Россия вторглась на Донбасс, рэпер поехал выступать в страну-агрессорку.

Для меня было самое ужасное, когда он снял штаны в Кремле и сказал: "Спасибо, что вы нас принимаете". Я считаю, что он просто унизил всю страну таким образом. Для меня это очень обидчивый поступок. У нас началась война, у нас Дебальцево, Иловайск, Донецкий аэропорт, и здесь ты приезжаешь снимать штаны,

– возмутилась знаменитость.

Приходько считает, что во время полномасштабной войны Потапа совершает странные поступки и выпускает некорректные песни.

То, что он сейчас делает, говорит, упускает. Я считаю, что это просто позор нашей страны. Я не думаю, что такой артист должен уезжать за границу, популяризировать Украину. Не буду его унижать, но сейчас он не ко времени,

– подчеркнула исполнительница.

Интервью Анастасии Приходько: смотрите видео онлайн

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