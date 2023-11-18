Анастасія Приходько та Костянтин Меладзе почали працювати разом після участі співачки у "Фабриці зірок". Зараз зірка вважає, що стосунки з продюсером погіршилися після Євробачення-2009. Тоді співачка представляла Росію з піснею "Мамо".

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Як Меладзе ображав Анастасію Приходько

Артистка розповіла, що раптово Меладзе став роздавати пісні, які раніше співала саме вона. Він наче хотів знищити проєкт "Анастасія Приходько".

Лейбл розірвав зі мною контракт, мені о сьомій ранку купили квиток і сказали їхати до Києва. Потім почали роздавати твої пісні. Ти розумієш, що ще позавчора тобі були оплески всієї Європи, а вже сьогодні ти сидиш вдома і ти нікому не потрібен. Ти розумієш, що в тебе немає ані пісень, ані продюсера,

– пригадала співачка.

З часом Анастасія пробувала самостійно організувати свою кар'єру. Та Костянтин Меладзе знову з'явився в її житті. Контракт з ним ще був дійсним, тому зірці довелося разом з продюсером вести один з проєктів.

"Коли він з'явився на горизонті, мені здавалося, що це страшний день. Він каже не забувати, що в тебе ще є контракт. Він тоді сказав, що всі гонорари, які будуть йти від "1+1", він забиратиме собі, а мені платитиме лише 10%. Це такий другий удар був, але я й це вистояла. Він мені сказав, що чекає на те, коли ти будеш п'яною валятися під забором і так закінчиться твоє артистичне життя", – пригадала Приходько.

Чому Анастасія пішла від продюсера

Останньою краплею для співачки стали постійні приниження та образи з боку продюсера. Тому Приходько вирішила піти від такого "наставника".

Дуже багато чого сталося. Я дуже багато підводних каменів не розповідаю. Він мене дуже принижував. Він пояснював, що таким чином намагається, щоб у мене не було зіркової хвороби. Але це приниження я не забуду. Казав, що я співаю дуже погано і що він в мене не вірить,

– зізнавалась Анастасія.

Зауважимо, у 2021 році навколо Костянтина Меладзе розгорівся секс-скандал. Тоді кілька співачок, які раніше були підопічними продюсера, заявили про домагання його боку. Тоді Анастасія Приходько зізналась, що жодних інтим-пропозицій від Меладзе не чула. Але й стосунки з ним для неї було важко назвати хорошими.

Зараз Костянтин Меладзе відсиджується за кордоном. Востаннє його бачили самотнього на відпочинку в горах. Він не показав своєї позиції щодо війни, лицемірно замовчуючи повномасштабне вторгнення. Чоловік розлучився з Вірою Брєжнєвою, яка натомість підтримала Україну і перейшла на українську.