Анастасія Приходько є тією зірковою матусею, яка тримає дітей якомога далі від сторонніх очей. Однак інколи робить винятки і публікує декілька спільних світлин у мережі.
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Рідкісні фото Анастасії Приходько з сином
Артистка зробила нові фото під час осінньої прогулянки. Погода була сонячною, син Приходько – Лука, якому один рік, щиро усміхався. Він грався на дитячому майданчику та синів на шиї у зіркової матусі.
"Мій маленький", – з ніжністю написала Анастасія під фото.
Син Анастасії Приходько / Фото з фейсбуку співачки
Анастасія Приходько з сином / Фото з фейсбуку співачки
Для прогулянки Анастасія обрала комфортний одяг. Вона постала перед камерою у чорному спортивному костюмі, волосся зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Приходько також щиро усміхалася.
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