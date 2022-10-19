Анастасия Приходько является той звездной мамочкой, которая держит детей как можно дальше от посторонних глаз. Однако иногда делает исключения и публикует несколько общих фотографий в сети.

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Редкие фото Анастасии Приходько с сыном

Артистка совершила новые фото во время осенней прогулки. Погода была солнечной, сын Приходько – Лука, которому один год искренне улыбался. Он играл на детской площадке и сыновей на шее у звездной мамочки.

"Мой маленький", – с нежностью написала Анастасия под фото.



Сын Анастасии Приходько / Фото из фейсбука певицы



Анастасия Приходько с сыном / Фото из фейсбука певицы

Для прогулки Анастасия выбрала комфортную одежду. Она предстала перед камерой в черном спортивном костюме, волосы собрала в хвост, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Приходько тоже искренне улыбалась.

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