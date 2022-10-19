Анастасия Приходько является той звездной мамочкой, которая держит детей как можно дальше от посторонних глаз. Однако иногда делает исключения и публикует несколько общих фотографий в сети.
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Редкие фото Анастасии Приходько с сыном
Артистка совершила новые фото во время осенней прогулки. Погода была солнечной, сын Приходько – Лука, которому один год искренне улыбался. Он играл на детской площадке и сыновей на шее у звездной мамочки.
"Мой маленький", – с нежностью написала Анастасия под фото.
Сын Анастасии Приходько / Фото из фейсбука певицы
Анастасия Приходько с сыном / Фото из фейсбука певицы
Для прогулки Анастасия выбрала комфортную одежду. Она предстала перед камерой в черном спортивном костюме, волосы собрала в хвост, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Приходько тоже искренне улыбалась.
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