Вчора, 10 жовтня, Росія завдала ударів не тільки по житлових будинках, але й критичній інфраструктурі й енергооб'єктам. Через це частина країни залишилась без світла. Тому ввечері українців закликали обмежити вживання електроприладів, щоб можна було швидше налагодити електроспоживання для інших.
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Як Катя Осадча провела вечір
Катя Осадча запустила флешмоб "Вечір свічок й обіймів", в якому закликала обмежити споживання електроенергії. Вона показала, як провела вечір.
Телеведуча опублікувала фото, яке зробила вдома. Зірка позувала при світлі свічки, обіймаючи синів – молодшого Данила та старшого Івана.
Вечір свічок та обіймів. Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж. Складний день і той вечір в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите,
– поділилась Катя Осадча.
Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Що відомо про ситуацію з електроенергією в Україні
- Після масованої ракетної атаки енергетики відновили електропостачання в 3571 населеному пункті. Водночас станом на 11 жовтня 07:00 ще 301 населений пункт залишаються без світла. Це Львівська, Київська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.
- Жителі Київщини за вечір 10 жовтня скоротили споживання електроенергії – вони користались нею на 26,5% менше, ніж зазвичай в осінній період.
- В Укренерго також повідомили, що стабільне надання послуг відновлять через декілька днів. Поки що можуть знадобитися додаткові відключення електрики.