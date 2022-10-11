Вчора, 10 жовтня, Росія завдала ударів не тільки по житлових будинках, але й критичній інфраструктурі й енергооб'єктам. Через це частина країни залишилась без світла. Тому ввечері українців закликали обмежити вживання електроприладів, щоб можна було швидше налагодити електроспоживання для інших.

Читайте також "Перемагають і знають про це": Зеленська показала, як кияни співали в підземці під час вибухів

Як Катя Осадча провела вечір

Катя Осадча запустила флешмоб "Вечір свічок й обіймів", в якому закликала обмежити споживання електроенергії. Вона показала, як провела вечір.

Телеведуча опублікувала фото, яке зробила вдома. Зірка позувала при світлі свічки, обіймаючи синів – молодшого Данила та старшого Івана.

Вечір свічок та обіймів. Дякую усім, хто доєднався до збереження електроенергії задля скорішого відновлення мереж. Складний день і той вечір в який обов’язково потрібно обійняти найрідніших і сказати, як сильно ви їх любите,

– поділилась Катя Осадча.

Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Що відомо про ситуацію з електроенергією в Україні

Після масованої ракетної атаки енергетики відновили електропостачання в 3571 населеному пункті. Водночас станом на 11 жовтня 07:00 ще 301 населений пункт залишаються без світла. Це Львівська, Київська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Жителі Київщини за вечір 10 жовтня скоротили споживання електроенергії – вони користались нею на 26,5% менше, ніж зазвичай в осінній період.

В Укренерго також повідомили, що стабільне надання послуг відновлять через декілька днів. Поки що можуть знадобитися додаткові відключення електрики.