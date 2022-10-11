У Міли Куніс двоє дітей від Ештона Кутчера – 8-річна Ваєт і 5-річний Димитрій. Дівчинка вже знає про війну в Україні, і, як з'ясувалося, дуже радіє тому, що теж пов'язана з цією країною.

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Як донька Міли Куніс відреагувала на те, що вона наполовину українка

Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "То я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Так!" Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються,

– пригадала Міла Куніс і мало не розплакалася.

Варто зауважити, що своїм українським походженням Міла Куніс пишалася не завжди. Як з'ясувалося, на початку кар'єри вона брехала американцям, що росіянка. Зірка нібито робила це лише тому, що їй було "виснажливо" кожного разу показувати, де Україна на карті. Натомість коли у США чули про Росію, відповідали: "О, ми знаємо цю країну".



Однак після 24 лютого в ній пробудилася любов до України. "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – коментувала Міла Куніс у лютому.

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Як Міла Куніс допомагає Україні у війні