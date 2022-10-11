У Міли Куніс двоє дітей від Ештона Кутчера – 8-річна Ваєт і 5-річний Димитрій. Дівчинка вже знає про війну в Україні, і, як з'ясувалося, дуже радіє тому, що теж пов'язана з цією країною.
Читайте також "Я спустошена руйнуванням": Мілла Йовович емоційно прокоментувала ракетні обстріли України
Як донька Міли Куніс відреагувала на те, що вона наполовину українка
Моя донька каже: "В Україні зараз війна?" Я кажу: "Так". "А хіба ти не з України?" Я кажу: "Так". "То я наполовину українка?" Я кажу: "Так". Вона: "Так!" Вона була така горда, це був такий момент. У мене аж сльози навертаються,
– пригадала Міла Куніс і мало не розплакалася.
Цікаво Міла Куніс ніколи не розмовляла українською мовою: акторка назвала причину
Як Міла Куніс допомагає Україні у війні
- На початку березня Міла Куніс разом з чоловіком Ештоном Кутчером відкрила збір для допомоги біженцям з України. Зіркове подружжя віддало 3 мільйони доларів з власної кишені, а їхні фани дотисли суму до 35 мільйонів доларів.
- За такий значний вклад у перемогу України їм особисто подякував президент Зеленський. Він був вражений рішучістю акторів і наголосив, що вони надихають весь світ.
- На церемонії Оскара 2022 Міла Куніс виступила з надихаючою промовою про стійкість українців.
- У жовтні голлівудська актриса закликала світ більше реагувати на війну в Україні й не втрачати чутливість. Вона боїться, що люди звикнуть до цинічних дій Росії.