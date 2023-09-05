Вони влаштували вечірку у стилі 90-их. Зіркова пара продумала все, починаючи від образів, закінчуючи місцем святкування.

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Як Приходько відзначила 10 річницю весілля

Співачка запросила друзів. Гості та самі закохані підібрали вбрання у стилі 90-их. Вони зробили відповідні зачіски та яскравий макіяж. Олександр одягнув спортивний костюм, олімпійку та кепку. Своєю чергою Настя підібрала чорну футболку з неоновим принтом та шкіряну спідницю.

Окрім цього, пара підготувала й саму кімнату для вечірки. Вони поставили ялинку, розкладний стіл та вініловий програвач. До того ж всі робили фото на полароїд.



Анастасія Приходько з чоловіком відсвяткували 10 річницю весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

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