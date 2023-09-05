Вони влаштували вечірку у стилі 90-их. Зіркова пара продумала все, починаючи від образів, закінчуючи місцем святкування.
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Як Приходько відзначила 10 річницю весілля
Співачка запросила друзів. Гості та самі закохані підібрали вбрання у стилі 90-их. Вони зробили відповідні зачіски та яскравий макіяж. Олександр одягнув спортивний костюм, олімпійку та кепку. Своєю чергою Настя підібрала чорну футболку з неоновим принтом та шкіряну спідницю.
Окрім цього, пара підготувала й саму кімнату для вечірки. Вони поставили ялинку, розкладний стіл та вініловий програвач. До того ж всі робили фото на полароїд.
Анастасія Приходько з чоловіком відсвяткували 10 річницю весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс
Особисте життя Анастасії Приходько: головне
- У 2010 році співачка вийшла заміж за бізнесмена Нурі Кухілаву. У них є спільна донька Нана, дівчинці зараз 13 років. У 2013 році подружжя розірвало стосунки через неодноразові зради та насилля в сім'ї.
- Того ж 2013 року Анастасія одружилася з нинішнім чоловіком Олександром, який старший за неї на 3 роки. Як виявилося, пара мала стосунки задовго до офіційного весілля. У 18 років вони вже зустрічалися, але згодом розійшлися. Через 10 років вони знову зустрілися і пізніше стали сім'єю.
- У шлюбі з Олександром виконавиця народила двох хлопчиків. Середнього звати Гордій, йому цього року виповнилось 8 років, а найменшого – Лука. Малюку всього 2 рочки.