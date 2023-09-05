3 вересня відбулася прем'єра шоу "Голос країни-13". Крім Дорофєєвої, тренерами на проєкті також є Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Іван Клименко.

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Кацурін опублікував в інстаграм-сторіс фото з рідними. Вони разом дивилися перший випуск нового сезону "Голосу країни" та підтримували Дорофєєву.

Команда підтримки Наді Дорофєєвої на "Голосі країни" в обличчі мене, мами та бабусі,

– підписав знімок Михайло.



Міша Кацурін підтримав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс

Він також опублікував фото Дорофєєвої в тренерському кріслі, додавши смайлик у вигляді сердечка. Схоже, чоловік співачки дуже пишається своєю коханою.



Кацурін показав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс

Зазначимо, що перший випуск шоу вже відбувся. До команди Дорофєєвої приєдналися 25-річний військовий Юрій Городецький та Олександра Ліщук, родом із Маріуполя.

Українська співачка зараз перебуває у Польщі, де знімають "Голос країни". Дорофєєва показала серію кадрів з-за лаштунків. Виявилося, що Надя навіть встигла провести час з донькою Міші Кацуріна – 7-річною Сашею. Вони гуляли вулицями Варшави.

Кацурін не вперше підтримав Дорофєєву

Наприкінці серпня Надя Дорофєєва виступила на дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві. Зірку прийшов підтримати чоловік Міша Кацурін.

Під час виступу дружини він тримав свою доньку Сашу на плечах та разом з нею підспівував пісні Наді. Дівчинка, схоже, теж любить треки артистки, адже з задоволення підтанцьовувала у натовпі.