3 вересня відбулася прем'єра шоу "Голос країни-13". Крім Дорофєєвої, тренерами на проєкті також є Артем Пивоваров, Юлія Саніна та Іван Клименко.
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Кацурін опублікував в інстаграм-сторіс фото з рідними. Вони разом дивилися перший випуск нового сезону "Голосу країни" та підтримували Дорофєєву.
Команда підтримки Наді Дорофєєвої на "Голосі країни" в обличчі мене, мами та бабусі,
– підписав знімок Михайло.
Міша Кацурін підтримав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс
Він також опублікував фото Дорофєєвої в тренерському кріслі, додавши смайлик у вигляді сердечка. Схоже, чоловік співачки дуже пишається своєю коханою.
Кацурін показав Дорофєєву / Фото з його інстаграм-сторіс
Зазначимо, що перший випуск шоу вже відбувся. До команди Дорофєєвої приєдналися 25-річний військовий Юрій Городецький та Олександра Ліщук, родом із Маріуполя.
Українська співачка зараз перебуває у Польщі, де знімають "Голос країни". Дорофєєва показала серію кадрів з-за лаштунків. Виявилося, що Надя навіть встигла провести час з донькою Міші Кацуріна – 7-річною Сашею. Вони гуляли вулицями Варшави.
Кацурін не вперше підтримав Дорофєєву
Наприкінці серпня Надя Дорофєєва виступила на дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" у Києві. Зірку прийшов підтримати чоловік Міша Кацурін.
Під час виступу дружини він тримав свою доньку Сашу на плечах та разом з нею підспівував пісні Наді. Дівчинка, схоже, теж любить треки артистки, адже з задоволення підтанцьовувала у натовпі.