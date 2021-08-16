Відома українська співачка Анастасія Приходько приховує чоловіка Олександра від публіки та не розповідає про стосунки з ним. Однак нещодавно зірка приголомшила зізнанням про те, що він був її першим коханням.
Варте уваги Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком
Анастасія Приходько про стосунки з чоловіком
Виконавиця близько 8 років одружена з Олександром, прізвище якого не розсекречує. Як виявилося, пара мала стосунки задовго до офіційного весілля.
Я однолюб. Я все життя його кохала. Але справа вся в тому, що він старший за мене – три роки різниця, а у школі це колосальна різниця. Тому я собі тихенько ходила, кохала його до 18 років, у 18 років ми спробували стосунки, у нас нічого не вийшло, ми розійшлися,
– розповіла Анастасія Приходько.
"За 10 років у нас усе вийшло. Я зрозуміла, що не можу просто без нього. І ми одружилися. А за вісім років зрозуміли, що можемо дати обіцянку Богу, що можемо бути разом до кінця", – додала артистка.
Анастасія Приходько також зізналась, що закохалась в Олександра, коли була ще в першому класі: "Думала, що, можливо, колись я буду з ним. Таке кохання було".
Рідкісний кадр Анастасії Приходько з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Анастасії Приходько
- Співачка близько 3 років мала стосунки з абхазьким бізнесменом Нуріком Кухілаві. У 2010 році в пари народилась донька Нана. Через 2 роки Анастасія обвінчалась з Нуріком у церкві, однак шлюб так і не зареєструвала. Через зради та насильство Приходько покинула чоловіка.
- У 2013 році знаменитість вийшла заміж за Олександра, а у 2015 році народила сина Гордія. 8 вересня 2019 року Анастасія Приходько та Олександр обвінчалися у церкві. Кілька місяців тому виконавиця втретє стала мамою.