Відома українська співачка Анастасія Приходько приховує чоловіка Олександра від публіки та не розповідає про стосунки з ним. Однак нещодавно зірка приголомшила зізнанням про те, що він був її першим коханням.

Варте уваги Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком

Анастасія Приходько про стосунки з чоловіком

Виконавиця близько 8 років одружена з Олександром, прізвище якого не розсекречує. Як виявилося, пара мала стосунки задовго до офіційного весілля.

Я однолюб. Я все життя його кохала. Але справа вся в тому, що він старший за мене – три роки різниця, а у школі це колосальна різниця. Тому я собі тихенько ходила, кохала його до 18 років, у 18 років ми спробували стосунки, у нас нічого не вийшло, ми розійшлися,

– розповіла Анастасія Приходько.

"За 10 років у нас усе вийшло. Я зрозуміла, що не можу просто без нього. І ми одружилися. А за вісім років зрозуміли, що можемо дати обіцянку Богу, що можемо бути разом до кінця", – додала артистка.

Анастасія Приходько також зізналась, що закохалась в Олександра, коли була ще в першому класі: "Думала, що, можливо, колись я буду з ним. Таке кохання було".



Рідкісний кадр Анастасії Приходько з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Анастасії Приходько