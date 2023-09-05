Они устроили вечеринку в стиле 90-х. Звездная пара продумала все, начиная от образов, заканчивая местом празднования.
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Как Приходько отметила 10-ю годовщину свадьбы
Певица пригласила друзей. Гости и сами влюбленные подобрали наряды в стиле 90-х. Они сделали подходящие прически и яркий макияж. Александр надел спортивный костюм, олимпийку и кепку. В свою очередь Настя подобрала черную футболку с неоновым принтом и кожаную юбку.
Кроме этого, пара подготовила и комнату для вечеринки. Они поставили елку, раскладной стол и виниловый проигрыватель. К тому же все делали фото на полароид.
Анастасия Приходько с мужем отпраздновали 10-ю годовщину свадьбы / Скриншот с инстаграмм-сторис
Личная жизнь Анастасии Приходько: главное
- В 2010 году певица вышла замуж за бизнесмена Нури Кухилава. У них есть общая дочь Нана, девочке сейчас 13 лет. В 2013 году супруги разорвали отношения из-за неоднократных измен и насилия в семье.
- В том же 2013 году Анастасия вышла замуж за нынешнего мужа Александра, который старше ее на 3 года. Как оказалось, у пары были отношения задолго до официальной свадьбы. В 18 лет они встречались, но потом разошлись. Через 10 лет они снова встретились и позже стали семьей.
- В браке с Александром исполнительница родила двух мальчиков. Среднего зовут Гордей, ему в этом году исполнилось 8 лет, а самого маленького – Лука. Малышу всего 2 годика.