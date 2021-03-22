Ана де Армас спровокувала чутки про возз'єднання з Беном Аффлеком: промовисте фото

Джерело:інстаграм Ани де Армас
Голлівудська пара Ана де Армас і Бен Аффлек розірвали стосунки в січні цього року – менше, ніж за рік від початку роману. Зірка фільму "Ліга справедливості" важко переживав розрив та волів залишитися холостяком. Однак днями акторка спровокувала чутки про возз'єднання, одягнувши підвіску з половиною серця.
32-річна Ана де Армас та 48-річний Бен Аффлек почали зустрічатися на зйомках фільму "Глибока вода" в лютому 2020 року й розлучилися незадовго до першої річниці стосунків. Проте схоже, за два місяці зірки відновили стосунки.
Читайте також Алекс Родрігес прилетів до Джей Ло на зйомки фільму, аби врятувати стосунки
В інстаграмі з 4-мільйонною аудиторією Ана де Армас опублікувала нове селфі, яке привернуло увагу журналістів і шанувальників. Акторка позувала в бежевому светрі в рубчик та з легким макіяжем. Однак публіка була вражена не так образом зірки стрічки "Ножі наголо", як аксесуаром.
Голлівудська знаменитість сфотографувалася з ланцюжком з золотою підвіскою у вигляді половини серця та додала "гіфку" з зображенням серця. Річ у тому, що Ану де Армас неодноразово помічали саме з цією прикрасою на побаченнях з Беном Аффлеком. Ба більше, актор носив другу частину романтичної підвіски.
Ана де Армас /Фото з інстаграм-сторіс акторки