Голлівудська пара Ана де Армас і Бен Аффлек розірвали стосунки в січні цього року – менше, ніж за рік від початку роману. Зірка фільму "Ліга справедливості" важко переживав розрив та волів залишитися холостяком. Однак днями акторка спровокувала чутки про возз'єднання, одягнувши підвіску з половиною серця.

32-річна Ана де Армас та 48-річний Бен Аффлек почали зустрічатися на зйомках фільму "Глибока вода" в лютому 2020 року й розлучилися незадовго до першої річниці стосунків. Проте схоже, за два місяці зірки відновили стосунки.

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Ана де Армас повернулася до Бена Аффлека

В інстаграмі з 4-мільйонною аудиторією Ана де Армас опублікувала нове селфі, яке привернуло увагу журналістів і шанувальників. Акторка позувала в бежевому светрі в рубчик та з легким макіяжем. Однак публіка була вражена не так образом зірки стрічки "Ножі наголо", як аксесуаром.

Голлівудська знаменитість сфотографувалася з ланцюжком з золотою підвіскою у вигляді половини серця та додала "гіфку" з зображенням серця. Річ у тому, що Ану де Армас неодноразово помічали саме з цією прикрасою на побаченнях з Беном Аффлеком. Ба більше, актор носив другу частину романтичної підвіски.



Ана де Армас /Фото з інстаграм-сторіс акторки

Що відомо про роман Бена Аффлека з Аною де Армас: