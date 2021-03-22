Ана де Армас спровокувала чутки про возз'єднання з Беном Аффлеком: промовисте фото
Голлівудська пара Ана де Армас і Бен Аффлек розірвали стосунки в січні цього року – менше, ніж за рік від початку роману. Зірка фільму "Ліга справедливості" важко переживав розрив та волів залишитися холостяком. Однак днями акторка спровокувала чутки про возз'єднання, одягнувши підвіску з половиною серця.
Джерело:інстаграм Ани де Армас
32-річна Ана де Армас та 48-річний Бен Аффлек почали зустрічатися на зйомках фільму "Глибока вода" в лютому 2020 року й розлучилися незадовго до першої річниці стосунків. Проте схоже, за два місяці зірки відновили стосунки.
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Ана де Армас повернулася до Бена Аффлека
В інстаграмі з 4-мільйонною аудиторією Ана де Армас опублікувала нове селфі, яке привернуло увагу журналістів і шанувальників. Акторка позувала в бежевому светрі в рубчик та з легким макіяжем. Однак публіка була вражена не так образом зірки стрічки "Ножі наголо", як аксесуаром.
Голлівудська знаменитість сфотографувалася з ланцюжком з золотою підвіскою у вигляді половини серця та додала "гіфку" з зображенням серця. Річ у тому, що Ану де Армас неодноразово помічали саме з цією прикрасою на побаченнях з Беном Аффлеком. Ба більше, актор носив другу частину романтичної підвіски.
Ана де Армас /Фото з інстаграм-сторіс акторки
Що відомо про роман Бена Аффлека з Аною де Армас:
- зірка стрічки "Глибока вода" закрутив роман з колегою по фільму в лютому минулого року. Світ дізнався про стосунки акторів після їхньої спільної подорожі до Куби, звідки родом Ана де Армас, однак почуття між ними зародилися ще на знімальному майданчику.
- Вже на початку квітня Бен Аффлек хотів познайомити трьох дітей з новою обраницею, а за кілька днів зірка переїхала в маєток коханого.
- За повідомленням інсайдерів, діти та мама Бена Аффлека чудово сприйняли Ану де Армас – вони чудово ладнали та прекрасно спілкувалися. У пресі навіть припускали, що актори можуть одружитися, однак у січні 2021 року вони несподівано розійшлися.
- Після важкого розриву Бен Аффлек хотів залишитися холостяком, "якщо тільки Ана не повернеться і не попросить другого шансу".
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