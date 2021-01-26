Після важкого розриву з Аною де Армас: Бен Аффлек вирішив залишитися холостяком
Відомий голлівудський актор Бен Аффлек нещодавно пережив важкий розрив з Аною де Армас. Через це зірка повідомив про рішення певний час бути холостим.
Джерело: The Mirror
Бен Аффлек натомість планує зосередитися на праці над собою, а також хоче значну кількість часу приділяти своїм дітям.
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Бен Аффлек вирішив залишитися холостяком
Близькі друзі відомого голлівудського актора Бена Афллека повідомили, що він практично розчарувався в коханні та почуттях. Тому він вирішив на певний час побути самому та залишитися холостяком.
Бен Аффлек вважає, що самотність та відсутність стосунків підуть йому на користь. З цим погоджуються і друзі актора, які переконані в тому, що більшість романтичних відносин актора ставали токсичними одразу ж після медового місяця.
Бен згоден, що йому було б краще якийсь час побути самотнім. Якщо тільки не станеться якесь диво, і Ана не повернеться і не попросить другого шансу… Його друзі жартують про те, що він дає клятву безшлюбності,
– пише видання.
Зараз голлівудська зірка зосередив свою увагу на розставленні пріоритетів, він хоче вдосконалюватися як особистість і як батько. Однак неясно, чи зможе Бен Аффлек надовго залишатися холостяком.
Варто зазначити, що розрив з акторкою Аною де Армас був для Аффлека справді складним. Про те, що парі потрібно розійтися, Ана повідомила екскоханому телефоном.
Бен Аффлек: особисте життя
- У жовтні 1997 року Бен Аффлек почав зустрічатися з акторкою Гвінет Пелтроу. Пара розлучилась рівно через 3 роки. Влітку 2002 Бен Аффлек закрутив роман з виконавицею Дженніфер Лопес. У листопаді 2002 року вони заручилися. Незважаючи на це, зірки розійшлися у січні 2004 року.
- Цього ж року актор почав стосунки з Дженніфер Гарнер. Закохані одружилися у червні 2005 року. У шлюбі Аффлека та Гарнер народилися 3 дітей: дві доньки Вайолет Енн, Сера Роза Елізабет та син Сем Гарнер. Через 12 років подружнього життя актори оголосили про розлучення.
- З 2017 року близько 11 місяців Бен Аффлек мав стосунки на відстані з телевізійною продюсеркою Ліндсі Шукус. Згодом Бен Аффлек почав зустрічатися з акторкою Аною де Армас. У січні 2021 року вони розійшлися.
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