Ана де Армас спровоцировала слухи о воссоединении с Беном Аффлеком: красноречивое фото
Голливудская пара Ана де Армас и Бен Аффлек разорвали отношения в январе этого года – меньше, чем за год от начала романа. Звезда фильма "Лига справедливости" тяжело переживал разрыв и предпочел остаться холостяком. Однако на днях актриса спровоцировала слухи о воссоединении, надев подвеску с половиной сердца.
Источник:инстаграм Аны де Армас
32-летняя Ана де Армас и 48-летний Бен Аффлек начали встречаться на съемках фильма "Глубокая вода" в феврале 2020 года и развелись незадолго до первой годовщины отношений. Однако похоже, за два месяца звезды возобновили отношения.
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Ана де Армас вернулась к Бену Аффлеку
В инстаграме с 4-миллионной аудиторией Ана де Армас опубликовала новое селфи, которое привлекло внимание журналистов и поклонников. Актриса позировала в бежевом свитере в рубчик и с легким макияжем. Однако публика была поражена не так образом звезды фильма "Достать ножи", как аксессуаром.
Голливудская знаменитость сфотографировалась с цепочкой с золотой подвеской в виде половины сердца и добавила "гифку" с изображением сердца. Дело в том, что Ану де Армас неоднократно замечали именно с этим украшением на свиданиях с Беном Аффлеком. Более того, актер носил вторую часть романтической подвески.
Ана де Армас / Фото из инстаграм-сторис актрисы
Что известно о романе Бена Аффлека с Аной де Армас:
- звезда ленты "Глубокая вода" закрутил роман с коллегой по фильму в феврале прошлого года. Мир узнал об отношениях актеров уже после их совместного путешествия на Кубу, откуда родом Ана де Армас, однако чувства между ними зародились еще на съемочной площадке.
- Уже в начале апреля Бен Аффлек хотел познакомить трех детей с новой избранницей, а за несколько дней звезда переехала в имение любимого.
- По сообщению инсайдеров, дети и мама Бена Аффлека прекрасно восприняли Ану де Армас – они прекрасно ладили и прекрасно общались. В прессе даже предполагали, что актеры могут пожениться, однако в январе 2021 года они неожиданно разошлись.
- После тяжелого разрыва Бен Аффлек хотел остаться холостяком, "если только Ана не вернется и не попросит второго шанса".
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