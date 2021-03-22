Голливудская пара Ана де Армас и Бен Аффлек разорвали отношения в январе этого года – меньше, чем за год от начала романа. Звезда фильма "Лига справедливости" тяжело переживал разрыв и предпочел остаться холостяком. Однако на днях актриса спровоцировала слухи о воссоединении, надев подвеску с половиной сердца.

32-летняя Ана де Армас и 48-летний Бен Аффлек начали встречаться на съемках фильма "Глубокая вода" в феврале 2020 года и развелись незадолго до первой годовщины отношений. Однако похоже, за два месяца звезды возобновили отношения.

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Ана де Армас вернулась к Бену Аффлеку

В инстаграме с 4-миллионной аудиторией Ана де Армас опубликовала новое селфи, которое привлекло внимание журналистов и поклонников. Актриса позировала в бежевом свитере в рубчик и с легким макияжем. Однако публика была поражена не так образом звезды фильма "Достать ножи", как аксессуаром.

Голливудская знаменитость сфотографировалась с цепочкой с золотой подвеской в виде половины сердца и добавила "гифку" с изображением сердца. Дело в том, что Ану де Армас неоднократно замечали именно с этим украшением на свиданиях с Беном Аффлеком. Более того, актер носил вторую часть романтической подвески.



Ана де Армас / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Что известно о романе Бена Аффлека с Аной де Армас: