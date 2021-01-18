Американська преса повідомила про те, що відомі актори Бен Аффлек й Ана де Армас розійшлися після року стосунків. Відомо, що їхній розрив був мирним, тож пара залишилась друзями.

Бен Аффлек та Ана де Армас розійшлися

Успішні актори Бен Аффлек та Ана де Армас розірвали романтичні стосунки після року відносин. Про це повідомило видання People з посиланням на джерела, близькі до зірок.

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Про розлучення пари стало відомо у понеділок, 18 січня. Саме Ана де Армас зініціювала розрив стосунків, хоч Бен Аффлек теж не був проти. Зазначається, що останнім часом пара переживала не найкращі часи.

Вона розірвала це. Їхні стосунки були складними. Ана не хоче жити в Лос-Анджелесі, а Бен, очевидно, повинен, оскільки його діти живуть там,

– повідомляє видання.

Однак інше джерело вважає, що Бен з Аною прийняли рішення обоє. До того ж, розрив пройшов мирно та з повагою один до одного, тому вони залишилися друзями.

Видання додає, що актори перебували в різних точках життя. Бен Аффлек хотів продовжувати працювати над собою, адже в нього є багато проєктів, також він хороший батько для своїх дітей. Колишня пара цілком задоволена тим, як зараз розвивається їхня доля.



Ана де Армас і Бен Аффлек / Фото з інстаграму Ани де Армас

Що відомо про стосунки Бена Аффлека та Ани де Армас

Актори познайомились на знімальному майданчику стрічки "Глибока вода". Там Бен Аффлек та Ана де Армас зіграли подружжя, в якого настали труднощі в шлюбі. Під час зйомок фільму пара не показувала романтичних стосунків, однак після вимкнення камер часто проводила час у барі. Це спричинило перші чутки про роман.

На початку березня 2020 року актори влаштували подорож на Кубу. Після повернення з мандрівки Ана де Армас переїхала до Бена Аффлека в його будинок у Лос-Анджелес. Всього упродовж 2 місяців вона познайомилась з родичами свого обранця та його друзями. Також пара разом відсвяткувала день народження Ани де Армас.