Амадор Лопес зі сльозами на очах пригадав останнє повідомлення від Ніни Матвієнко

Хореограф Амадор Лопес розповів про останні слова, які почув від покійної Ніни Матвієнко. Це була мотивація та підтримка від легендарної співачки.

Танцівник та співак Амадор Лопес активно гастролював з концертами на підтримку військових. Народна артистка Ніна Матвієнко виступала разом з ним.

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За словами Амадора, останні концерти давалися співачці тяжко. Але навіть тоді вона не опускала рук.

"Я відчував, що їй трошки тяжко. Я завжди їй казав, щоб потримати каву чи валізу. "Ти що! Я стара? Я сама можу!". Я думав, що вона стомилася, тому що дуже багато концертів", – зізнався хореограф.

Про останнє повідомлення від Ніни Матвієнко Амадор Лопес згадав зі сльозами на очах. Артистка його підтримала та показувала свій бойовий дух.

Вона надіслала мені голосове повідомлення, не хотіла, щоб її бачили. Вона була в госпіталі, до останнього усміхалася і казала: "Я тебе дуже люблю, йди вперед і все буде добре. Я тут трохи полежу, трохи стомилася, а далі будемо гастролювати для того, щоб допомагати нашим хлопцям",

– пригадав шоумен.

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