На початку вересня співачка випустила потужний трек про війну. А тепер Alyosha заспівала разом з Vlad Darwin, з яким вона співпрацює вже 13 років.

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Alyosha заспівала у дуеті з Vlad Darwin

Артисти потішили шанувальників новий дектним треком піж назвою "Причастя". Автором композиції є Влад Дарвін. Він пояснив ідею пісні.

Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинного кохання – причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей,

– розповів співак.

Композиція "Причастя" має вінтажне звучання італійського диско 80-х років з елементами госпелу.

У ролику до треку Alyosha була у звабливий червоній мінісукні з розрізом. Водночас Влад Дарвін позував у капелюсі, червоному піджаку та чорних штанях.

Alyosha & Vlad Darwin – "Причастя": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Текст пісні "Причастя" викликав суперечки в мережі. Але фанати були в захваті від нового треку зіркового дуету:

"Дуже круто, на повторі постійно..."

"Гарна робота. Молодці. Сподобалось все. Буду слухати"

"Дуже класне виконання, що однозначно заслуговує на вподобайку!"

"Дякую, що ви у нас є. Зі своїми чарівними голосами, цікавими текстами, неймовірним виконанням. Завжди радію виходу нового синглу"

"Завжди шикарно! Дует супер! Тексти глибокі! Дякую".

"Текст – вогонь. Та й загалом – неймовірна пісня! Ріплей".

"Пісня і дует – бомбезний!"

Водночас деякі користувачі почали писати, що Alyosha та Влад Дарвін нібито перейшли межу:

"На мою думку, назва "Причастя" взагалі недоречна, я б назвала "Прагну". Прикро, що таким чином співаки знущаються з християнських таїнств.. Слова мають значення, так не можна!".

"Богохульство! Шкода, що опустилася до такого рівня низького, щоб використовувати святі й світлі речі у славі своїй. Просто ганьба".

"Розчарували. Чому всім так кортить вплітати тему християнства у пісні? Не було інших рим чи пояснень? Дуже шкода!"

"Подумала, що буде глибока, лірична, спокійна пісня, але щось пішло не так... Якась провокація, не зрозуміло, який сенс хотіли донести. Мені здається, отак поспіхом, танцюючи, не причащаються".

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