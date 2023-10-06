На початку вересня співачка випустила потужний трек про війну. А тепер Alyosha заспівала разом з Vlad Darwin, з яким вона співпрацює вже 13 років.

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Alyosha заспівала у дуеті з Vlad Darwin

Артисти потішили шанувальників новий дектним треком піж назвою "Причастя". Автором композиції є Влад Дарвін. Він пояснив ідею пісні.

Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинного кохання – причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей,
– розповів співак.

Композиція "Причастя" має вінтажне звучання італійського диско 80-х років з елементами госпелу.

У ролику до треку Alyosha була у звабливий червоній мінісукні з розрізом. Водночас Влад Дарвін позував у капелюсі, червоному піджаку та чорних штанях.

Alyosha & Vlad Darwin – "Причастя": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Текст пісні "Причастя" викликав суперечки в мережі. Але фанати були в захваті від нового треку зіркового дуету:

  • "Дуже круто, на повторі постійно..."
  • "Гарна робота. Молодці. Сподобалось все. Буду слухати"
  • "Дуже класне виконання, що однозначно заслуговує на вподобайку!"
  • "Дякую, що ви у нас є. Зі своїми чарівними голосами, цікавими текстами, неймовірним виконанням. Завжди радію виходу нового синглу"
  • "Завжди шикарно! Дует супер! Тексти глибокі! Дякую".
  • "Текст – вогонь. Та й загалом – неймовірна пісня! Ріплей".
  • "Пісня і дует – бомбезний!"

Водночас деякі користувачі почали писати, що Alyosha та Влад Дарвін нібито перейшли межу:

  • "На мою думку, назва "Причастя" взагалі недоречна, я б назвала "Прагну". Прикро, що таким чином співаки знущаються з християнських таїнств.. Слова мають значення, так не можна!".
  • "Богохульство! Шкода, що опустилася до такого рівня низького, щоб використовувати святі й світлі речі у славі своїй. Просто ганьба".
  • "Розчарували. Чому всім так кортить вплітати тему християнства у пісні? Не було інших рим чи пояснень? Дуже шкода!"
  • "Подумала, що буде глибока, лірична, спокійна пісня, але щось пішло не так... Якась провокація, не зрозуміло, який сенс хотіли донести. Мені здається, отак поспіхом, танцюючи, не причащаються".

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