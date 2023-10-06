На початку вересня співачка випустила потужний трек про війну. А тепер Alyosha заспівала разом з Vlad Darwin, з яким вона співпрацює вже 13 років.
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Alyosha заспівала у дуеті з Vlad Darwin
Артисти потішили шанувальників новий дектним треком піж назвою "Причастя". Автором композиції є Влад Дарвін. Він пояснив ідею пісні.
Єдиним рятівним почуттям для змучених війною родин залишається спрага істинного кохання – причастя життя, що дарує прощення та очищення душам мільйонів людей,
– розповів співак.
Композиція "Причастя" має вінтажне звучання італійського диско 80-х років з елементами госпелу.
У ролику до треку Alyosha була у звабливий червоній мінісукні з розрізом. Водночас Влад Дарвін позував у капелюсі, червоному піджаку та чорних штанях.
Alyosha & Vlad Darwin – "Причастя": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Текст пісні "Причастя" викликав суперечки в мережі. Але фанати були в захваті від нового треку зіркового дуету:
- "Дуже круто, на повторі постійно..."
- "Гарна робота. Молодці. Сподобалось все. Буду слухати"
- "Дуже класне виконання, що однозначно заслуговує на вподобайку!"
- "Дякую, що ви у нас є. Зі своїми чарівними голосами, цікавими текстами, неймовірним виконанням. Завжди радію виходу нового синглу"
- "Завжди шикарно! Дует супер! Тексти глибокі! Дякую".
- "Текст – вогонь. Та й загалом – неймовірна пісня! Ріплей".
- "Пісня і дует – бомбезний!"
Водночас деякі користувачі почали писати, що Alyosha та Влад Дарвін нібито перейшли межу:
- "На мою думку, назва "Причастя" взагалі недоречна, я б назвала "Прагну". Прикро, що таким чином співаки знущаються з християнських таїнств.. Слова мають значення, так не можна!".
- "Богохульство! Шкода, що опустилася до такого рівня низького, щоб використовувати святі й світлі речі у славі своїй. Просто ганьба".
- "Розчарували. Чому всім так кортить вплітати тему християнства у пісні? Не було інших рим чи пояснень? Дуже шкода!"
- "Подумала, що буде глибока, лірична, спокійна пісня, але щось пішло не так... Якась провокація, не зрозуміло, який сенс хотіли донести. Мені здається, отак поспіхом, танцюючи, не причащаються".
Музичні новинки від популярних виконавців
- Днями відбулася прем'єра нового треку Злати Огнєвіч "Полюбила". Ця запальна пісня стала маніфестом, що закликає усіх жінок любити себе. У ній співачка також підняла тему хейту.
- Український співак SHUMEI також потішив фанів новою прем'єрою. Він випустив романтичну композицію "Волосся". Пісня захоплює слухачів своєю ніжністю та глибоким змістом.
- Популярний артист YAKTAK теж здивував новим треком. Його пісня "Ніколи не забудем" розповідає про те, що люди забувають насолоджуватися сьогоденням. Композиція переносить слухачів у минуле, до спокійних буднів, де ще не знали про війну.
- Навіть співачка Lida Lee потішила шанувальників релізом треку "На межі". У композиції виконавиця підняла важливі теми внутрішньої боротьби та сприйняття себе. Одним з основних меседжів пісні є те, що треба дати волю своїм емоціям.