Так, кліп на трек вже переглянули понад 75 тисяч разів, залишили тисячі лайків та сотні коментарів. До того ж фани зауважили, що під час прослуховування композиції в них виникають мурахи, а згодом хочеться слухати трек знову і знову.
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SHUMEI презентував нову пісню
У композиції "Волосся" яскраво відображені глибокі емоції та почуття, які вирують у серці людини в моменти глибокої та щирої любові.
Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншої сторони, з трепетної,
– зазначив співак.
SHUMEI – "Волосся": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Фани в захваті від треку. У коментарях під відеороботою шанувальники зауважили, що від треку "мурашки по шкірі" та його хочеться переслуховувати знову і знову.
"Той випадок, коли гарний не тільки голос, але й сенс кожної пісні. Дякую";
- "У SHUMEI завжди тексти зі змістом. Під час прослуховування ти ніби переживаєш цілу історію. Чудова динамічна пісня, хочеться слухати знову і знову";
- "Я в захваті! Дякую за вашу творчість. Прекрасна пісня";
- "Яка глибина у словах. Нарешті розцвіла нова, талановита ера виконавців";
- "Той випадок, коли прослухав один раз, хочеться слухати знову і знов. Дякую, SHUMEI, за душевність пісень";
- "Це нереально красиво! Мурашки від початку...На повторі";
- "Дуже гарна музика і глибокі слова".