Так, кліп на трек вже переглянули понад 75 тисяч разів, залишили тисячі лайків та сотні коментарів. До того ж фани зауважили, що під час прослуховування композиції в них виникають мурахи, а згодом хочеться слухати трек знову і знову.

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SHUMEI презентував нову пісню

У композиції "Волосся" яскраво відображені глибокі емоції та почуття, які вирують у серці людини в моменти глибокої та щирої любові.

Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншої сторони, з трепетної,

– зазначив співак.

Виконавець також випустив захоплюючий кліп на трек, який ідеально доповнює музичний шедевр. У відео панує чарівна атмосфера, де показано рояль, який грає композицію без будь-якого втручання людини.

SHUMEI – "Волосся": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фани в захваті від треку. У коментарях під відеороботою шанувальники зауважили, що від треку "мурашки по шкірі" та його хочеться переслуховувати знову і знову.