Тож 24 Канал зібрав добірку музичних релізів українських виконавців. Серед них новинки як від відомих музикантів, так і пісні молодих артистів. Такий різноманітний перелік треків неодмінно стане доповнення до вашого плейлиста.
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DIMA PROKOPOV та KRISTONKO
Український артист DIMA PROKOPOV разом зі співачкою і блогеркою KRISTONKO випустили новий трек "Вірю не вірю". У композиції оспівується хаотичність та непередбачуваність у стосунках.
Ця пісня про тих, хто кохав. І про тих, хто був коханим чи коханою,
– зазначив Дмитро.
DIMA PROKOPOV та KRISTONK – "Вірю не вірю": дивіться відео онлайн
Vova Cigan
Вова Циган, який став відомим завдяки відео, де він грає під гітару на вулицях Тернополя "Червону руту", презентував власний трек про кохання. У композиції розповідається про те, як хлопець закохався у старшу за себе дівчину, яка працює касиркою і намагається привернути її увагу різноманітними способами.
На сторінці в інстаграм Вова написав: ""Ти сказала "А" – друга моя пісня. Ми з командою хотіли показати найсвітлішу сторону закоханості. Адже коли тобі хтось дуже сильно подобається, ти готовий зробити все можливе, щоб привернути увагу дівчини".
Vova Cigan – "Ти сказала "А"": дивіться відео онлайн
ZLATA OGNEVICH
Днями відбулася прем'єра нового треку співачки "Полюбила". Ця запальна пісня стала маніфестом, що закликає усіх жінок любити себе.
Я сподіваюсь, що "Полюбила" надихне багатьох жінок і змусить їх знову відчути свою силу,
– сказала артистка.
У музичній роботі Злата також підняла тему хейту. Її нова пісня вчить не сприймати негатив близько до серця, пам'ятаючи про свою власну цінність, силу і потенціал. Виконавиця додала: "Як і будь-яка артистка, я не з чуток знаю про хейт та його вплив на нас. Тому у своїй пісні розповіла маленький секретик як з ним впоратися – любити себе".
ZLATA OGNEVICH – "Полюбила": дивіться відео онлайн
YAKTAK
Пісня "Ніколи не забудем" розповідає про те, як ми не завжди цінували те, що мали й часто жили думками про завтрашній день, забуваючи насолоджуватися сьогоденням. Тоді незначні проблеми здавалися нам великими та важливими. Тепер ми розуміємо, що багато з того, на що ми скаржилися, насправді не мало значення. І ті часи зараз виглядають золотими. Так, нова пісня переносить слухачів у минуле, до далеких днів спокійних буднів, де ще не знали про війну.
Вже створено багато композицій, які нагадують нам про важливість цінування кожного моменту в житті. Цим треком я хочу сказати про те, що ми ніколи не забудемо. Зустрічатися всім разом на свята, їздити з батьками на озеро, збиратися з друзями в центрі, гуляти без комендантської години до сходу сонця — це ті моменти які залишаться в пам'яті назавжди,
– прокоментував реліз YAKTAK.
Що цікаво, музичний кліп співак зробив спільно зі своїми підписниками, використавши їхні відео з минулого, в яких ті ділилися найяскравішими моментами свого життя.
YAKTAK – "Ніколи не забудем": дивіться відео онлайн
NAPEREXRESTI
Творчий тандем Макса Голоскова та Влада Синенко, які разом створюють музику в гурті NAPEREXRESTI, представили трек "Україна Livе". Нова робота — присвята кожному українцю, волонтеру та захисникам державних кордонів і життів співгромадян.
За словами Макса Голоскова, який служить у лавах ЗСУ, нова пісня гурту налаштовує воїнів на бій та на наближення перемоги над країною-агресоркою.
NAPEREXRESTI – "Україна Livе": дивіться відео онлайн
KRUTЬ
Марина Круть, презентувала композицію "Пряля", оригінал якої є народною хоровою піснею, вперше виконаною у 1919 році українським хором в обробці Леонтовича. У такий спосіб співачка хотіла подарувати їй "друге життя" через сучасне аранжування та виконання.
У композиції розповідається про нещасну зморену працею жінку, яка постійно зазнає глузувань та докорів від своєї свекрухи й свекра.
"ПРЯЛЯ" — дуже символічна для мене. Місія хористів, що вперше виконували її в обробці Леонтовича на закордонних концертах, дуже перегукується із моїм особистим музичним шляхом зараз. Моя місія — показувати та закохувати у красу української музики іноземців та робити її все більш впізнаваною у світі,
— зазначила Марина.
KRUTЬ – "Пряля": дивіться відео онлайн
Lida Lee
Днями співачка потішила шанувальників релізом треку "На межі". У композиції виконавиця підняла важливі теми внутрішньої боротьби та сприйняття себе. Одним з основних меседжів пісні є те, що треба дати волю своїм емоціям, не боятись власних почуттів і навчитись любити себе таким, яким ти є.
Lida Lee – "На межі": дивіться відео онлайн
Сергій Лазановський | RIDNYI
Виконавець презентував нову пісню "Важливо", у якій закликає пам'ятати про найдорожчих – близьких, коханих та рідних, адже, за словами співака, у вирі буденності ми часто забуваємо про елементарні речі: зателефонувати близьким серцю людям та спитати як справи.
"Важливо" за звучанням дуже проста та легка пісня, і при цьому ще і вайбова. Їй притаманний осінній настрій останніх теплих днів... Зізнаюся, що це єдиний мій трек, який я нескінченно слухаю на повторі. Щодо сенсу – ми вирішили, що не вистачає у творчості ось такої життєвої пісні про буденні цінності. Про них також важливо говорити, адже це фундамент нашого життя, особливо зараз – воєнного,
– зазначив Сергій.
Сергій Лазановський | RIDNYI – "Важливо": дивіться відео онлайн
LOOKINICH
Артист випустив "Love Song (Alex & Zhenya)" — особливу пісню-маніфест всіх закоханих пар.
Я хочу, щоб трек сприймався як маніфест всіх нових українських сімей, які обирають бути разом, жити в коханні та злагоді, долати разом перешкоди та стійко проходити всі випробування долі,
– коментує трек виконавець.
LOOKINICH – Love Song: дивіться відео онлайн
КИЛИММЕН
Учасник гурту KALUSH та Kalush Orchestra КИЛИММЕН презентував композицію "Квіткою", присвячену своїй коханій.
Моя нова пісня про те, що любов на своєму шляху може зустріти кожен. А коли потрібна людина з'являється у вашому житті, то все одразу набуває сенс,
– поділився виконавець.
КИЛИММЕН – "Квіткою": дивіться відео онлайн
Nora Polinnia
Present Chronicles – новий мініальбом виконавиці, який розповідає про війну та про досвід людей, які живуть у часи, коли прийняття реальності здається неможливим. Коли вони знаходяться на межі втрати всього, що колись робило їх людьми. У "PC" представлені як вже відомі сингли Gotham і Bunker, так і нові треки, зокрема KGB, де Нора висміює диктаторський режим Росії.
T.HUTSULS
Гуцули з Коломиї оспівали споконвічну боротьбу українського народу у новій пісні "Рекрутська". Прем'єру група присвячує Дню Захисників та Захисниць України, який цьогоріч вперше відзначається 1 жовтня.
Це пісня жалю, пісня туги за коханим, за сином, за братом, за чоловіком, за батьком. Пісня-сповідь, яка звучить увечері, коли жінки зібралися разом за великим столом, де пустують місця — місця чоловіків, яких вони чекають з війни. Голос кожної жінки, дівчини звучить настільки пронизливо, що долинає до фронту і підтримує її героя,
– каже вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал.
T.HUTSULS – "Рекрутська": дивіться відео онлайн
O.Torvald
Анна Трінчер
Співачка презентувала довгоочікуваний кліп до своєї нової пісні "Очі". У відеороботі Анна намагається привести до тями своє кохання, розбиваючи лід із замороженого партнера, крига дає тріщину, а від її дотиків і гарячих танців він починає танути.
Анна Трінчер – "Очі": дивіться відео онлайн